Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Украина – 2:1. Неудача в плей-офф женского ЧЕ. Видео голов, обзор
Чемпионат Европы
04 декабря 2024, 16:39 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:54
147
0

Бельгия – Украина – 2:1. Неудача в плей-офф женского ЧЕ. Видео голов, обзор

Украинская команда дважды проиграла и на Евро-2025 не попала

04 декабря 2024, 16:39 | Обновлено 04 декабря 2024, 16:54
147
0
Бельгия – Украина – 2:1. Неудача в плей-офф женского ЧЕ. Видео голов, обзор
УАФ

3 декабря женская сборная Украины провела ответный матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 против команды Бельгии.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). На втором этапе сине-желтые соревновались за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

В первом поединке, в Анталье, украинская команда уступила – 0:2. Далее последовал ответный матч в бельгийском Левене.

Первый тайм лучше начали хозяйки, однако со временем украинки выровняли положение. Впрочем, ближе к голу были бельгийки. Келюшик выручила после удара Эрлингс, также Корсун срезала мяч в собственные ворота, однако у соперниц зафиксировали офсайд.

Сине-желтые неплохо начали второй тайм, в том числе проверили кипера Овдийчук и Корсун. Бельгийки, в основном, угрожали воротам Келюшик после стандартов, и точности им не хватало. На 67-й минуте хозяйки забили – Толоба воспользовалась пятом пяткой от Вулларт и переиграла Келюшик.

На 79-й минуте украинские девушки сравняли счет, когда после розыгрыша углового Лихтфус парировала удар Глущенко, а на добивание успела Шматко. Однако бельгийки вырвали победу благодаря точному удару Вулларт - 2:1.

На чемпионат Европы 2025 года пробились именно хозяйки поля – команда Бельгии.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Второй раунд. Ответный матч

3 декабря. Левен. Стадион Дэн Дреф

Бельгия – Украина – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Толоба, 67, Вулларт, 90 – Шматко, 79

Бельгия: Лихтфус, Кайман (Де Кеньи, 62), Тысяк, Кеес, Янссен, Вангавермат, Вулларт (к), Миссипо, Янссенс (Делакау, 72), ван Керкховен (Делус, 62), Эрлингс (Толоба, 62). Главный тренер: Ив Сернелс.

Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Химич, Семкив (Панцулая, 76), Овдийчук, Калинина (Козлова, 68), Кравчук (Глущенко, 76). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждения: Петрик, 59, Химич, 63, Гирин, 90+1

Арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния)

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
ПЯТЕНКО: «Шанс выйти на Евро-2025 сборная потеряла в Анталии»
Александрия – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Коринтианс – Баия – 3:0. Дубль и шедевр Депая. Видео голов и обзор матча
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко чемпионат Европы по футболу среди женщин женская сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Футбол | 03 декабря 2024, 20:55 19
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило

Теперь стимуляция команды третьей стороной будет наказываться

Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Теннис | 04 декабря 2024, 07:15 4
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму

Олейникова играет в экипировке с нашивкой своего сайта, который собирает деньги на ВСУ

Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
Футбол | 04.12.2024, 15:59
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
В компании с рф и беларусью. Украину убрали из турниров по хоккею на траве
Другие виды | 04.12.2024, 09:57
В компании с рф и беларусью. Украину убрали из турниров по хоккею на траве
В компании с рф и беларусью. Украину убрали из турниров по хоккею на траве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49
Бокс
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 18
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
04.12.2024, 05:45
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 39
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем