Бельгия – Украина – 2:1. Неудача в плей-офф женского ЧЕ. Видео голов, обзор

3 декабря женская сборная Украины провела ответный матч второго раунда плей-офф отбора чемпионата Европы 2025 против команды Бельгии.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). На втором этапе сине-желтые соревновались за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух игр прошла Грецию (0:0, 5:0).

В первом поединке, в Анталье, украинская команда уступила – 0:2. Далее последовал ответный матч в бельгийском Левене.

Первый тайм лучше начали хозяйки, однако со временем украинки выровняли положение. Впрочем, ближе к голу были бельгийки. Келюшик выручила после удара Эрлингс, также Корсун срезала мяч в собственные ворота, однако у соперниц зафиксировали офсайд.

Сине-желтые неплохо начали второй тайм, в том числе проверили кипера Овдийчук и Корсун. Бельгийки, в основном, угрожали воротам Келюшик после стандартов, и точности им не хватало. На 67-й минуте хозяйки забили – Толоба воспользовалась пятом пяткой от Вулларт и переиграла Келюшик.

На 79-й минуте украинские девушки сравняли счет, когда после розыгрыша углового Лихтфус парировала удар Глущенко, а на добивание успела Шматко. Однако бельгийки вырвали победу благодаря точному удару Вулларт - 2:1.

На чемпионат Европы 2025 года пробились именно хозяйки поля – команда Бельгии.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Второй раунд. Ответный матч

3 декабря. Левен. Стадион Дэн Дреф

Бельгия – Украина – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Толоба, 67, Вулларт, 90 – Шматко, 79

Бельгия: Лихтфус, Кайман (Де Кеньи, 62), Тысяк, Кеес, Янссен, Вангавермат, Вулларт (к), Миссипо, Янссенс (Делакау, 72), ван Керкховен (Делус, 62), Эрлингс (Толоба, 62). Главный тренер: Ив Сернелс.

Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Петрик, Андрухив (Гирин, 46), Химич, Семкив (Панцулая, 76), Овдийчук, Калинина (Козлова, 68), Кравчук (Глущенко, 76). Главный тренер: Владимир Пятенко.

Предупреждения: Петрик, 59, Химич, 63, Гирин, 90+1

Арбитр: Юлиана Деметреску (Румыния)

Видеообзор матча

Видеозапись матча