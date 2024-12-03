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  4. Звезда Динамо может пропустить матч против Александрии в УПЛ. Что известно?
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 10:12 |
244
0

Звезда Динамо может пропустить матч против Александрии в УПЛ. Что известно?

Николай Шапаренко заболел

03 декабря 2024, 10:12 |
244
0
Звезда Динамо может пропустить матч против Александрии в УПЛ. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Лидер киевского «Динамо» Николай Шапаренко рискует пропустить перенесенный матч первого тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

По информации источника, полузащитник киевлян заболел – у него простуда, которая ставит под угрозу его участие в следующем матче «бело-синих».

Матч «Александрия» – «Динамо» запланирован на среду, 4 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.

Сейчас команды имеют равное количество набранных баллов после 14 сыгранных матчей УПЛ – по 36. В прошлом туре «Александрия» в скандальном матче обыграла «Черноморец», а «Динамо» потеряло очки в игре с «Колосом».

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Николай Шапаренко Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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