Звезда Динамо может пропустить матч против Александрии в УПЛ. Что известно?

Лидер киевского «Динамо» Николай Шапаренко рискует пропустить перенесенный матч первого тура Украинской Премьер-лиги против «Александрии».

По информации источника, полузащитник киевлян заболел – у него простуда, которая ставит под угрозу его участие в следующем матче «бело-синих».

Матч «Александрия» – «Динамо» запланирован на среду, 4 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.

Сейчас команды имеют равное количество набранных баллов после 14 сыгранных матчей УПЛ – по 36. В прошлом туре «Александрия» в скандальном матче обыграла «Черноморец», а «Динамо» потеряло очки в игре с «Колосом».