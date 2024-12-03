«Он решил, что я должен быть рядом». Джокович о прощании Дель Потро
Сербский теннисист поделился теплыми словами об аргентинце
24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович выразил благодарность за приглашение сопровождать Хуана-Мартина Дель Потро во время его официального прощания с теннисом.
«Мне было приятно вернуться в Южную Америку и быть здесь, в Аргентине, с моим другом Хуан-Мартином. Он решил, что я должен сопровождать его в последний момент, и для меня это большая честь. Я постарался помочь ему прожить этот момент как можно лучше, вместе со всем аргентинским народом. Здесь я чувствую себя как дома», – сказал серб.
Джокович отметил, что всегда уважал Дель Потро и ценил его не только как соперника, но и как человека.
Напомним, что Дель Потро завершил свою карьеру ярким прощальным матчем, в котором ему противостоял сам Новак Джокович. Аргентинец сумел одержать победу, сделав этот момент ещё более памятным.
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