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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 21:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:03
253
1

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Заря всегда была мужиками»

Луганская команда одержала волевую победу над «Карпатами»

02 декабря 2024, 21:22 | Обновлено 02 декабря 2024, 22:03
253
1
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Заря всегда была мужиками»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды над львовскими «Карпатами» (2:1) в матче 15–го тура УПЛ.

– Поздравляю свою команду с очень важной победой для нас. Наконец мы проявили характер, чего не хватало нам в матчах против ЛНЗ, против «Кривбасса». Возможно, это не лучшая наша игра, но мы довольны ее итогом.

– Сегодня у вас не было правого защитника. В запасе есть Жан Тронтель, но вышел Слесар, которого вы заменили в перерыве из–за ошибок или он просто же «перегорел». И все равно выпустили не Тронтеля, а Кирюханцева. Почему?

– Всю ответственность беру на себя, потому что это мое решение. Я так решил. Разговаривал с ним. Он молодой парень. Рассчитывали на его активность, на его скорость. Возможно, как вы сказали, он где–то «перегорел». Затем решили выпустить Кирюханцева, потому что у Артема была желтая карточка. Тронтель работает. Все работают. На эту позицию у нас еще есть Кирюханцев, Гусев. Смотрю на работу и принимаю решение.

– В последних матчах вы поменяли основного голкипера.

– У нас были неудачные матчи против ЛНЗ и две игры против «Шахтера». Надо было что–то менять. У нас есть три равноценных вратаря – Сапутин, Турбаевский и Мацапура. Есть конкуренция. Все – талантливые. Каждый ждет своего шанса. Сапутин его получил и использует. Надеюсь, что он продолжит так работать и дальше.

– Раньше у «Зари» было прозвище «мужики». Сегодня один из болельщиков скандировал именно это слово, потому что «Заря» смогла сделать камбэк. Можно ли сказать, что происходит зарождение новых «мужиков»?

– «Заря» всегда была «мужиками». У нас тоже строится новая команда. Много молодых игроков – Яцык, Горбач, Слесар, Эскинья, Гусев... Надо немного времени. Уверен, что этот характер придет. В игре против «Полесья» он был, сегодня был также. Надо дальше так работать. До паузы еще две важных игры. Надо выигрывать их и подниматься в турнирной таблице. У нашей команды есть большой потенциал.

– В первом тайме вы сыграли немного от соперника, а во втором пытались навязать собственный футбол. Такой был план?

– План был действовать агрессивнее. В первом тайме проигрывали подборы, не было компактности. Полузащитники не всегда успевали на подбор. Во втором тайме действовали компактнее и агрессивнее в атаке.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Карпаты Львов Заря - Карпаты Младен Бартулович
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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8number
Так часто себе мужиками тільки латентні себе звуть. 
Нічого проти самої Зорі не маю, але це якийсь брєд
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