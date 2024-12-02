Тренер Карпат: «Мы пришли из Первой лиги и должны тут всех бояться»

«Карпаты» в матче чемпионата Украины уступили «Заре» со счетом 1:2. Наставник львовской команды Владислав Лупашко не считает результат справедливым, а также дал оценку первой части сезона.

«Мы доминировали, я в этом уверен. Больше моментов, больше владения мяча, и нужно было закрывать игру, потому что были качественные шансы. Тяжело принять такое поражение. Недооценка соперника? Мы из Первой лиги пришли, как мы можем кого-то недооценивать. Мы всех бояться должны и сидеть в обороне. Так все думают».

«Но мы считаем, что должны играть первым номером, и мы пытаемся это делать. Оценка первого круга? Неплохо, но идет становление команды. Было много факторов, и мы не все успели подготовить к сезону, поэтому приходилось догонять. Было интересно», – сказал Лупашко.

У «Карпат» 21 пункт и 6-я позиция в таблице.