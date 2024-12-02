Лион – Ницца – 4:1. Хет-трик Ляказетта. Видео голов и обзор матча

1 декабря в матче 13-го тура Лиги 1 «Лион» разгромил «Ниццу».

Ожидалась равная борьба, но уже на 4-й минуте игроки «Лиона» открыли счёт: отличился Александр Ляказетт.

«Ницца» на 9-й минуте могла сравнять, однако арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

На 22-й минуте гостям всё же удалось забить. Софьян Диоп замкнул передачу Мохамеда Али Шо.

Далее забивали только футболисты «Лиона». На 41-й минуте Ляказетт оформил дубль, а через две минуты Жордан Верету увеличил преимущество до 3:1.

Во втором тайме Ляказетт оформил хет-трик.

Лига 1. 13-й тур. 1 декабря

Лион – Ницца – 4:1

Голы: Ляказетт, 4, 41, 69, Верету, 43 – Диоп, 22.

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