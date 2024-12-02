ГВАРДИОЛА: «Когда были проблемы, мама и папа никогда меня не оставляли»
Главный тренер Манчестер Сити – про неудачные матчи команды
1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ливерпуль и Манчестер Сити.
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Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
После завершения встречи наставник горожан Жузеп Гвардиола высказался о неудачах своих подопечных:
«Скажите, что я брежу, но у меня такое чувство, что с этого момента мы начнем возвращаться к победам и обретем уверенность.
Когда у меня были проблемы, мама и папа никогда меня не оставляли самого. Теперь я хочу быть с этим клубом и с этими игроками, чтобы помогать им».
Видео голов и обзор матча
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