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  4. Алексей БЕЛИК: «Победа над Рухом важна для уверенности команды»
Молодежные турниры
01 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:27
208
0

Алексей БЕЛИК: «Победа над Рухом важна для уверенности команды»

Главный тренер Шахтера U-19 подвел итоги матча с львовской командой

01 декабря 2024, 23:10 | Обновлено 01 декабря 2024, 23:27
208
0
Алексей БЕЛИК: «Победа над Рухом важна для уверенности команды»
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Главный тренер юношеской команды «Шахтера» U-19 Алексей Белик подвел итоги победного поединка с «Рухом» U-19 (3:1).

– «Шахтер» U-19 одержал волевую победу. Каким был матч?

– Он показался тяжелым, и подобные поединки всегда будут такими. Недавно мы играли с ПСВ U-19 в Юношеской лиге УЕФА на тяжелом травяном поле, а после длительного переезда вернулись в Украину, из-за чего имели фактически только одну восстановительную подготовительную тренировку, поэтому понятно, почему в конце игры сил не хватало. Также в некоторых эпизодах мы могли действовать более дисциплинированно и лучше распоряжаться мячом, но это объясняется тем, что футболисты долго работают по плотному календарю и накануне перерыва накапливается усталость, что приводит к ошибкам. В конце концов мы достигли положительного результата, который очень важен и поможет готовиться к заключительным матчам года в хорошем настроении и увереннее.

– Со старта «Шахтер» U-19 владел инициативой, но первым пропустил. В чем причина пропущенного гола?

– Причина в индивидуальной ошибке, однако следует понимать, что когда команда постоянно на мяче, всегда есть риск ошибки и быстрой контратаки соперника. Хочется, чтобы мы были активнее первых минут, однако не могу сказать, что сегодня мы действовали неактивно, ведь создавали возможности, но не удавалось их реализовать. Всегда стараемся контролировать мяч и создавать моменты. Поддержали голкипера и быстро ответили двумя забитыми мячами. Во втором тайме было несколько тяжело, хотелось бы поскорее забить в третий раз, чтобы спокойнее завершить поединок, но в условиях, в которых мы находимся, это вполне нормальная ситуация.

– Сзади первая половина юношеского чемпионата, «Шахтер» U-19 возглавляет турнирную таблицу. Довольны ли таким результатом?

– Конечно! К тому же победа над Рухом U-19 позволила увеличить отрыв от ближайшего преследователя до 5 баллов. В 15 матчах внутреннего чемпионата мы одержали 14 побед и только в матче с Оболонью U-19 поделили баллы. Ребята выполняют большой объем работы, находясь в сложных условиях. Также следует отметить, что в Юношеской лиге УЕФА мы имеем успех и досрочно вышли в плей-офф соревнований. Впрочем, не следует расслабляться – впереди ответственные поединки, и полученные результаты должны еще больше мотивировать молодежь к достижению успеха. Надеюсь, футболисты будут продолжать работать ответственно.

– Что сказали ребятам после игры, ведь известно, что команда получила выходной?

– Не секрет, что погода очень изменилась, многие приболели. Даже в сегодняшнем матче некоторые вышли на поле не совсем здоровыми, но отдали все силы. Они это сделали, и я приветствовал их с результатом. Команда получила выходной, несмотря на то, что времени для отдыха почти нет, в то же время работать на максимум невозможно. Ребята заслужили выходной. Я попросил футболистов провести его очень ответственно и профессионально, отдохнув вместе с семьями и восстановившись. Впереди важны матчи, и надеюсь, что этот короткий отдых пойдет на пользу команде.

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Шахтер Донецк U-19 Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Шахтер - Рух Рух Львов U-19 Алексей Белик
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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