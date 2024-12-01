Шахтер U19 – Рух U19 – 3:1. Камбек с мячом на 90+2-й. Видео голов

1 декабря в рамках 15-го тура Молодёжной лиги Украины донецкий «Шахтер» U-19 встретился с львовским «Рухом» U-19.

Матч завершился уверенной победой «горняков» со счётом 3:1. «Рух» открыл счёт на 34-й минуте усилиями Дороша, но «Шахтер» быстро ответил: Тютюнов забил на 42 минуте, а Ломага вывел команду вперёд на 45-й. Во втором тайме львовяне не использовали свои моменты, а на 90+2-й минуте Зубрий забил третий гол, закрепив победу «Шахтера».

Молодёжная лига Украины. 15 тур. 1 декабря

«Шахтер Донецк» U-19 – «Рух Львов» U-19 – 3:1

Голы: Тютюнов 42, Ломага 45, Зубрий, 90+2 – Дорош 34

Видеообзор матча: