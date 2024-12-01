На морально-волевых. Молодежка Шахтера одержала победу над Рухом
Ни одна из команд не желала уступать
1 декабря в Молодёжной лиге Украины встретились донецкий «Шахтёр» и львовский «Рух».
Матч активнее начали львовяне, которые контролировали игру, но забить смогли лишь на 34-й минуте. Автором гола стал Никита Дорош.
Однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Шахтёра». На 42-й минуте Владислав Тютюнов сравнял счёт, а уже на 45-й Александр Ломага вывел «горняков» вперёд.
Во втором тайме шла ожесточённая борьба. Львовяне прилагали максимум усилий, чтобы сравнять счёт, и имели свои моменты, но им откровенно не везло.
Игроки «Шахтёра» в добавленное время смогли закрепить своё преимущество. На 90+2-й минуте Артём Зубрий забил третий гол своей команды.
Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 3:1.
Молодёжная лига. 15-й тур. 1 декабря
Шахтёр U19 – Рух U19 – 3:1
Голы: Тютюнов, 42, Ломага, 45, Зубрий, 90+2 – Дорош, 34
Шахтёр U19: Баглай, Калюжный, Огарков (к), Костюк, Дрозд, Башмарин (Зубрий, 82), Бундаш (Давиденко, 69), Тютюнов (Сметана, 60), Цуканов, Ломага (Демченко, 60), Ющенко (Князев, 82).
Рух U19: Харченко, Пискун, Фицик, Горин, Залипка, Микляш, Муха, Джурабаев, Черкас, Мужиловский, Дорош
Відео матчу
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