На морально-волевых. Молодежка Шахтера одержала победу над Рухом

1 декабря в Молодёжной лиге Украины встретились донецкий «Шахтёр» и львовский «Рух».

Матч активнее начали львовяне, которые контролировали игру, но забить смогли лишь на 34-й минуте. Автором гола стал Никита Дорош.

Однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Шахтёра». На 42-й минуте Владислав Тютюнов сравнял счёт, а уже на 45-й Александр Ломага вывел «горняков» вперёд.

Во втором тайме шла ожесточённая борьба. Львовяне прилагали максимум усилий, чтобы сравнять счёт, и имели свои моменты, но им откровенно не везло.

Игроки «Шахтёра» в добавленное время смогли закрепить своё преимущество. На 90+2-й минуте Артём Зубрий забил третий гол своей команды.

Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 3:1.

Молодёжная лига. 15-й тур. 1 декабря

Шахтёр U19 – Рух U19 – 3:1

Голы: Тютюнов, 42, Ломага, 45, Зубрий, 90+2 – Дорош, 34

Шахтёр U19: Баглай, Калюжный, Огарков (к), Костюк, Дрозд, Башмарин (Зубрий, 82), Бундаш (Давиденко, 69), Тютюнов (Сметана, 60), Цуканов, Ломага (Демченко, 60), Ющенко (Князев, 82).

Рух U19: Харченко, Пискун, Фицик, Горин, Залипка, Микляш, Муха, Джурабаев, Черкас, Мужиловский, Дорош

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