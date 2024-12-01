Стала известна оценка Миколенко за проваленный матч Эвертона с Ман Юнайтед
Виталий отыграл 90 минут поединка 13-го тура АПЛ, ириски проиграли со счетом 0:4
1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон. Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.
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Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.5 балла, что является вторы худшим показателем среди игроков матча.
Лучшим стал автор двух ассистов Амад Диалло (9.2). У Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзе, которые сделали по дублю, оценки ниже – 8.4 и 8.2 соответственно.
Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Эвертон (4:0)
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