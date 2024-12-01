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  4. Стала известна оценка Миколенко за проваленный матч Эвертона с Ман Юнайтед
Англия
01 декабря 2024, 22:10 |
885
0

Стала известна оценка Миколенко за проваленный матч Эвертона с Ман Юнайтед

Виталий отыграл 90 минут поединка 13-го тура АПЛ, ириски проиграли со счетом 0:4

01 декабря 2024, 22:10 |
885
0
Стала известна оценка Миколенко за проваленный матч Эвертона с Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло и Виталий Миколенко

1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Эвертон. Поединок прошел на стадионе Олд Траффорд. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу красных дьяволов.

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Украинский левый фулбэк ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 39-й он получил желтую карточку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.5 балла, что является вторы худшим показателем среди игроков матча.

Лучшим стал автор двух ассистов Амад Диалло (9.2). У Маркуса Рэшфорда и Джошуа Зиркзе, которые сделали по дублю, оценки ниже – 8.4 и 8.2 соответственно.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Юнайтед – Эвертон (4:0)

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Джошуа Зиркзе Виталий Миколенко Маркус Рэшфорд оценки WhoScored Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Амад Диалло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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