30.11.2024 17:00 – FT 4 : 2
Англия01 декабря 2024, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:28
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Норвич – Лутон Таун – 4:2. Два гола за 5 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
01 декабря 2024, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:28
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30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Норвич» и «Лутон Таун».
Игра завершилась победой «Норвич» с результатом 4:2.
Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября
«Норвич» – «Лутон Таун» – 4:2
Голы: Крнак 25, 33, Маркондес 81, Сайнс, 86 – Адебайо 20, Браун, 48
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Маркондес (Норвич).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Браун (Лутон Таун).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Crnac (Норвич).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Crnac (Норвич).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
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