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Чемпионшип Англия
Норвич
30.11.2024 17:00 – FT 4 : 2
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 декабря 2024, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:28
43
0

Норвич – Лутон Таун – 4:2. Два гола за 5 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 12:26 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:28
43
0
Норвич – Лутон Таун – 4:2. Два гола за 5 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Норвич» и «Лутон Таун».

Игра завершилась победой «Норвич» с результатом 4:2.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Норвич» – «Лутон Таун» – 4:2

Голы: Крнак 25, 33, Маркондес 81, Сайнс, 86 – Адебайо 20, Браун, 48

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Сайнс (Норвич).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Маркондес (Норвич).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Браун (Лутон Таун).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Crnac (Норвич).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Crnac (Норвич).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Элайджа Адебайо (Лутон Таун).
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Норвич Лутон Таун Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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