Фонсека нашел негатив в спокойной победе Милана в Серии А
Специалист заявил, что нужно работать над реализацией
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился эмоциями после победного матча 14-го тура итальянской Серии А против «Эмполи» (3:0). Специалист доволен игрой своей команды.
Мы победили 3:0, но могли забить шесть или семь голов, поэтому нужно поработать над принятием решений в атаке, чтобы использовать больше моментов. Я очень доволен командой.
Мы на протяжении всей игры действовали сбалансированно, мы не просто хорошо атаковали, но еще и уверенно защищались. В матче с «Ювентусом» мы тоже достойно выступили, мне показалось, что мы чувствовали себя комфортно всю игру и не подвергались опасности. Очень важно добиться такой стабильности, она позволяет нам лучше атаковать», – сказал Паулу.
В нынешнем сезоне «Милан» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. «Эмполи» идет на 10 строчке турнирной таблицы, имея 16 турнирных пунктов после 14 матчей.
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