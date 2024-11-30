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Италия
30 ноября 2024, 21:19 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:24
197
2

Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А

«Милан» спокойно обыграл «Емполи» в 14 туре Серии А

30 ноября 2024, 21:19 | Обновлено 30 ноября 2024, 21:24
197
2
Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

«Милан« одержал убедительную победу над «Эмполи» в 14-м туре итальянской Серии А (3:0).

Счет в матче открыл испанский форвард Альваро Мората, обыграв голкипера гостей Дэвида Васкеса. Подопечные Паулу Фонсеки активнее провели первую половину встречи и удвоили преимущество перед самым перерывом – гол в активе Тиджани Рейндерса.

Во втором тайме «Милан» несколько успокоился, но сумел забить еще – Рейндерс оформил дубль, оформив комфортную победу подопечных Фонсеки.

В нынешнем сезоне «Милан» занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей.«Эмполи» идет на 10 строчке турнирной таблицы, имея 16 турнирных пунктов после 14 матчей.

Серия А. 14 тур.

Милан – Эмполи 3:0

Голы: Марата, 19, Рейндерс, 44, 69

Милан: Меньян – Роял, Габбия (Павлович, 75), Тиав, Эрнандес – Фофана (Лофтус-Чик, 75), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 75) – Пулишич, Мората, Леау (Камарда, 84)

Эмполи: Васкес – Гогличидзе (Марьянуччи, 71), Исмайли, Вити – Гьяси, Гендерсон, Анжорин (Эспозито, 66), Пеццелла (Какаче, 46) – Коломбо (Сольбаккен, 46), Малех – Пел. 76)

Предупреждение: Габбия, Муса – Коломбо, Гендерсо

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Тиджани Рейндерс Милан Альваро Мората чемпионат Италии по футболу Серия A фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Паша Мех
Forza Milan!!!!
Умнички!!!
С победой!!!!
Показали хорошую игру!!+3 идём дальше 🖤❤️
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+1
_Quantum19_
А Емполі...???? Емполі що...???? Невже в них на лаві не знайшлося українського легіонера, котрий міг би переломити зід матчу????)
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-1
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