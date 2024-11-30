Успех Фонсеки. Мората и Рейндерс принесли победу Милану в Серии А
«Милан» спокойно обыграл «Емполи» в 14 туре Серии А
«Милан« одержал убедительную победу над «Эмполи» в 14-м туре итальянской Серии А (3:0).
Счет в матче открыл испанский форвард Альваро Мората, обыграв голкипера гостей Дэвида Васкеса. Подопечные Паулу Фонсеки активнее провели первую половину встречи и удвоили преимущество перед самым перерывом – гол в активе Тиджани Рейндерса.
Во втором тайме «Милан» несколько успокоился, но сумел забить еще – Рейндерс оформил дубль, оформив комфортную победу подопечных Фонсеки.
В нынешнем сезоне «Милан» занимает седьмое место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 23 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей.«Эмполи» идет на 10 строчке турнирной таблицы, имея 16 турнирных пунктов после 14 матчей.
Серия А. 14 тур.
Милан – Эмполи 3:0
Голы: Марата, 19, Рейндерс, 44, 69
Милан: Меньян – Роял, Габбия (Павлович, 75), Тиав, Эрнандес – Фофана (Лофтус-Чик, 75), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 75) – Пулишич, Мората, Леау (Камарда, 84)
Эмполи: Васкес – Гогличидзе (Марьянуччи, 71), Исмайли, Вити – Гьяси, Гендерсон, Анжорин (Эспозито, 66), Пеццелла (Какаче, 46) – Коломбо (Сольбаккен, 46), Малех – Пел. 76)
Предупреждение: Габбия, Муса – Коломбо, Гендерсо
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