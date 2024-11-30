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Италия
30 ноября 2024, 20:02 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:53
83
0

Милан – Эмполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 14-го тура Серии А

30 ноября 2024, 20:02 | Обновлено 30 ноября 2024, 20:53
83
0
Милан – Эмполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

Матч 14-го тура Серии А между «Миланом» и «Эмполи» проходит на «Сан Сиро» в Милане.

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Хозяева занимают 7-е место в чемпионате, гости же – 10-е.

Серия А. 14-й тур, 30 ноября.

Милан – Эмполи – 3:0 (обновляется)

Голы: Мората, 19, Рейндерс, 44, 69

Гол. 1:0. Альваро Мората, 19 минута

Гол. 2:0. Тиджани Рейндерс, 44 минута

Гол, 3:0, Тиджани Рейндерс, 69 минута

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Тиджани Рейндерс Альваро Мората Милан Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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