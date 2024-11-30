Милан – Эмполи. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 14-го тура Серии А между «Миланом» и «Эмполи» проходит на «Сан Сиро» в Милане.

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Хозяева занимают 7-е место в чемпионате, гости же – 10-е.

Серия А. 14-й тур, 30 ноября.

Милан – Эмполи – 3:0 (обновляется)

Голы: Мората, 19, Рейндерс, 44, 69

Гол. 1:0. Альваро Мората, 19 минута

Гол. 2:0. Тиджани Рейндерс, 44 минута

Гол, 3:0, Тиджани Рейндерс, 69 минута