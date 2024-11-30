Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке
Кубок Либертадорес
30 ноября 2024, 17:10 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:17
432
0

Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке

Сегодня в Буэнос-Айресе состоится финал 65-го розыгрыша Кубка Либертадорес. Он полностью бразильский

30 ноября 2024, 17:10 | Обновлено 30 ноября 2024, 17:17
432
0
Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке
news.o-abroad.com

30 ноября в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Монументаль» в столице Аргентины Буэнос-Айресе раздастся стартовый свисток в финальном матче розыгрыша Кубка Либертадорес-2024. Трофей между собой разыграют два бразильских клуба – текущий лидер тамошней Серии А «Ботафого» и «Атлетико Минейро», который в настоящий момент занимает десятую позицию в национальном чемпионате, но пробился в финал самого престижного клубного футбольного соревнования Южной Америки.

Очевидно, что как бы не сложились перипетии финала, а победителем Кубка Либертадорес-2024 уже точно окажется клуб из Бразилии. Представители этой страны выигрывали и последние пять розыгрышей соревнования (в 2019 и 2022 годах триумфовал «Фламенго», в 2020 и 2021 годах – «Палмейрас», а победителем минувшего розыгрыша оказался «Флуминенсе»), а всего с 2010 года бразильские клубы становились победителями десяти сезонов Кубка Либертадорес из пятнадцати сыгранных.

Говоря проще: бразильские клубы в последнее время тотально доминируют в Южной Америке, а тамошняя Серия А выглядит такой же безусловно лучшей лигой на континенте, какой для европейского футбола является английская Премьер-лига. Важно понимать, что достичь подобного бразильцам удалось, прежде всего, за счет улучшения финансового положения большинства своих клубов. Это приводит к тому, что лучшие и наиболее талантливые исполнители со всей Южной Америки, даже включая Аргентину, стараются перебраться в бразильскую Серию А, если, конечно, раньше их не перекупают гонцы со Старого континента.

Ключевая проблема для всех остальных стран Южной Америки – не для Бразилии – заключается в том, что разрыв в качестве футбола и его экономической привлекательности с каждым годом все увеличивается и увеличивается. И, очевидно, подобная тенденция будет сохраняться, как минимум в ближайшие несколько лет.

Почему происходит так? Дело в структурных преобразованиях, которые стали возможными в бразильских клубах, благодаря изменениям в законодательстве. Чтобы понять этот процесс лучше, нужно вернуться в недавнее прошлое. До 2021 года в Бразилии существовал порядок, согласно которому все спортивные клубы страны относились исключительно к категории некоммерческих гражданских объединений. В гораздо более редких случаях речь заходила об акционерных обществах.

В 2021-м, еще при президентстве одиозного Жаира Болсонару, был принят закон 14193, который позволял создавать новые структуры на базе спортивных (следовательно, и футбольных тоже) объединений – так называемые SAF (аббревиатура от Sociedade Anonima do Futebol – в буквальном переводе: Анонимное футбольное общество). Это привело к созданию в бразильском футболе новой экосистемы, в которой появились специальные механизмы, позволяющие клубам выпускать свои ценные бумаги для выхода на рынок в поисках новых инвесторов.

Если раньше клубы являлись некоммерческими объединениями, которые нуждались во вливании финансовых ресурсов, но не с целью обогащения и получения прибыли, то при новом законодательстве в бразильский футбол фактически пришло то, что уже давным-давно существует в Европе – реальный бизнес. Если упрощать многие юридические и экономические детали, то можно говорить, что с законом о SAF в Бразилии произошла своего рода футбольная революция, позволившая тамошним клубам перейти от таких себе «народных команд» к реальной капиталистической системе, где у субъектов хозяйствования появлялся один или несколько собственников, целью которых является получение прибыли.

Неудивительно, что нововведением сразу же воспользовались некоторые клубы, и наиболее показательными на сегодняшний день являются кейсы как раз финалистов нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес «Ботафого» и «Атлетико Минейро».

Getty Images/Global Images Ukraine. Халк – один из лидеров атаки Атлетико Минейро

«Ботафого», который в последний раз по состоянию на текущий момент становился чемпионом Бразилии аж в 1995 году, вернулся в когорту топ-клубов Серии А именно благодаря созданию SAF и получению денег от американца Джона Текстора, имеющего также свои доли в европейских «Лионе», «Кристал Пэлас» и «Моленбеке». Инвестиции нового владельца (Текстору принадлежит 90% акций «Ботафого») позволили «Одинокой звезде» (одно из прозвищ команды из Рио-де-Жанейро) создать конкурентоспособную команду, которая еще в сезоне-2023 была близка к победе в Серии А, блестяще стартовав под руководством экс-коуча «Шахтера» Луиша Каштру, но после ухода последнего в саудовский «Аль-Наср», а также начавшейся чехарды на тренерском мостике, крайне невзрачно финишировав лишь на пятой позиции.

Что касается «Атлетико Минейро», то 75% акций «петушков» по модели SAF в настоящий момент принадлежат Galo Holding — фонду бразильских инвесторов, взявшему под свой контроль клуб в обмен на 175 миллионов евро.

Даже «Крузейро», который до недавнего времени оставался в руках легенды бразильского футбола Роналдо и о состоянии дел в котором мы рассказывали в рамках отдельного материала в прошлом году, пошел на перемены, перейдя в собственность местного бизнесмена Педро Лоуренсо. Этот шаг позволил «лисам» стремительно улучшить ситуацию, и после унизительного вылета в Серию Б, быстро вернуться в элитарный дивизион бразильского футбола, где прямо сейчас «Крузейро» занимает вполне пристойную седьмую позицию, практически завоевав право представлять страну в следующем сезоне Южноамериканского кубка.

К слову, смена собственника «Крузейро» положительно сказалась на клубе еще и в том плане, что в нынешнем сезоне «лисы» добрались до финала Южноамериканского кубка (своего рода аналог Лиги Европы – второй по значимости клубный турнир континента), где все-таки уступили – 1:3 аргентинскому «Расингу» из города Авельянеда.

Помимо упомянутой тройки («Ботафого», «Атлетико Минейро» и «Крузейро»), еще восемь бразильских клубов элитарного и второго дивизионов в настоящий момент классифицируются как SAF. Это «Куяба», «Ботафого» (Сан-Паулу), «Америка Минейро», «Коритиба», «Васко да Гама», «Гремио Новоризонтино», а также «Баия» и «Форталеза». Два последних случая также довольно интересны и, вероятно, заслуживают даже отдельного разговора, так как «Баия» входит в конгломерат City Football Group, во главе которого находится английский «Манчестер Сити», а вот «Форталеза» решила пойти по немецкому варианту, черпая вдохновение из устава мюнхенской «Баварии». По этой причине на рынке для продажи и привлечения новых инвесторов было размещено 50% минус одна акция этого клуба, чтобы тот, по крайней мере формально, оставался принадлежать собственным фанатам.

Практически нет сомнений, что успешные выступления «Ботафого», «Атлетико Минейро» и «Крузейро» уже в ближайшее время могут привести к тому, что и другие бразильские клубы изменят свою внутреннюю структуру в пользу SAF. Последняя помогает клубам быть значительно более конкурентными даже на трансферном рынке. В нынешнем году, например, «Ботафого» сумел привлечь в свои ряды трех новичков на общую сумму в 37,5 миллионов евро, попутно еще и обновив клубный рекорд по самой дорогой покупке за всю историю – таковой отныне является 23-летний атакующий полузащитник из Аргентины Тьяго Альмада, за которого американской «Атланте» было заплачено 19,5 миллионов евро. Да и «Крузейро» не отставал, подписав сразу восьмерых новобранцев на общую сумму в 38 с «хвостиком» миллионов евро, в том числе Кайо Жорже из «Ювентуса».

Согласитесь, даже для европейских топ-чемпионатов подобные суммы трат на рынке выглядят вполне заслуживающими внимания.

«Казалось, что этот шаг может привести к исчезновению традиционных бразильских клубов, но вместо этого мы видим абсолютно противоположную ситуацию. Команды, потерявшие привлекательность, снова оказались в центре внимания, и сделали это благодаря значительному увеличению местных и международных инвестиций. У нас, несомненно, будет увеличение количества SAF среди клубов, причем уже начиная со следующего года», – именно так комментирует ситуацию Хосе Франсиско Манссур, являющийся юристом, который активно лоббировал принятие в Бразилии закона 14193.

И если Манссур не ошибается, то очень скоро футбольная конкуренция на южноамериканском континенте окончательно и бесповоротно сузится сугубо до внутренних разборок между бразильскими клубами, которые не будут знать равных ни в финансовых, ни в кадровых, ни в каких-либо других аспектах футбольной деятельности. Чтобы этого не случилось, остальным представителям этого континента нужно экстренно находить свои чудодейственные решения и принимать эффективные контрмеры против SAF.

По теме:
Атлетико Минейро – Ботафого. Финал Копа Либертадорес. Смотреть онлайн. LIVE
Матч за чемпионство? Ботафого и Палмейрас сразились за первое место
Экс-клуб Ярмоленко может подписать таланта из Манчестер Сити
статьи эксклюзив Кубок Либертадорес Ботафого Атлетико Минейро
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Бокс | 30 ноября 2024, 03:14 0
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»
Джордж КАМБОСОС: «Ты фейк. Тот Ломаченко уничтожил бы тебя за пять раундов»

Австралийский боксер обратился к Теофимо Лопесу

Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 30 ноября 2024, 16:46 0
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас. Видео голов и обзор (обновляется)
Барселона –​​​​​​​ Лас-Пальмас. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видео голов матча 15-го тура Ла Лиги

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30.11.2024, 08:24
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2024, 07:48
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Футбол | 30.11.2024, 11:34
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 6
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
29.11.2024, 09:16 4
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
Двое хоккеистов отказались выступать за сборную Украины
29.11.2024, 00:15 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем