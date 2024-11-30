Волшебный SAF. Почему клубы из Бразилии тотально доминируют в Южной Америке

30 ноября в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Монументаль» в столице Аргентины Буэнос-Айресе раздастся стартовый свисток в финальном матче розыгрыша Кубка Либертадорес-2024. Трофей между собой разыграют два бразильских клуба – текущий лидер тамошней Серии А «Ботафого» и «Атлетико Минейро», который в настоящий момент занимает десятую позицию в национальном чемпионате, но пробился в финал самого престижного клубного футбольного соревнования Южной Америки.

Очевидно, что как бы не сложились перипетии финала, а победителем Кубка Либертадорес-2024 уже точно окажется клуб из Бразилии. Представители этой страны выигрывали и последние пять розыгрышей соревнования (в 2019 и 2022 годах триумфовал «Фламенго», в 2020 и 2021 годах – «Палмейрас», а победителем минувшего розыгрыша оказался «Флуминенсе»), а всего с 2010 года бразильские клубы становились победителями десяти сезонов Кубка Либертадорес из пятнадцати сыгранных.

Говоря проще: бразильские клубы в последнее время тотально доминируют в Южной Америке, а тамошняя Серия А выглядит такой же безусловно лучшей лигой на континенте, какой для европейского футбола является английская Премьер-лига. Важно понимать, что достичь подобного бразильцам удалось, прежде всего, за счет улучшения финансового положения большинства своих клубов. Это приводит к тому, что лучшие и наиболее талантливые исполнители со всей Южной Америки, даже включая Аргентину, стараются перебраться в бразильскую Серию А, если, конечно, раньше их не перекупают гонцы со Старого континента.

Ключевая проблема для всех остальных стран Южной Америки – не для Бразилии – заключается в том, что разрыв в качестве футбола и его экономической привлекательности с каждым годом все увеличивается и увеличивается. И, очевидно, подобная тенденция будет сохраняться, как минимум в ближайшие несколько лет.

Почему происходит так? Дело в структурных преобразованиях, которые стали возможными в бразильских клубах, благодаря изменениям в законодательстве. Чтобы понять этот процесс лучше, нужно вернуться в недавнее прошлое. До 2021 года в Бразилии существовал порядок, согласно которому все спортивные клубы страны относились исключительно к категории некоммерческих гражданских объединений. В гораздо более редких случаях речь заходила об акционерных обществах.

В 2021-м, еще при президентстве одиозного Жаира Болсонару, был принят закон 14193, который позволял создавать новые структуры на базе спортивных (следовательно, и футбольных тоже) объединений – так называемые SAF (аббревиатура от Sociedade Anonima do Futebol – в буквальном переводе: Анонимное футбольное общество). Это привело к созданию в бразильском футболе новой экосистемы, в которой появились специальные механизмы, позволяющие клубам выпускать свои ценные бумаги для выхода на рынок в поисках новых инвесторов.

Если раньше клубы являлись некоммерческими объединениями, которые нуждались во вливании финансовых ресурсов, но не с целью обогащения и получения прибыли, то при новом законодательстве в бразильский футбол фактически пришло то, что уже давным-давно существует в Европе – реальный бизнес. Если упрощать многие юридические и экономические детали, то можно говорить, что с законом о SAF в Бразилии произошла своего рода футбольная революция, позволившая тамошним клубам перейти от таких себе «народных команд» к реальной капиталистической системе, где у субъектов хозяйствования появлялся один или несколько собственников, целью которых является получение прибыли.

Неудивительно, что нововведением сразу же воспользовались некоторые клубы, и наиболее показательными на сегодняшний день являются кейсы как раз финалистов нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес «Ботафого» и «Атлетико Минейро».

Getty Images/Global Images Ukraine. Халк – один из лидеров атаки Атлетико Минейро

«Ботафого», который в последний раз по состоянию на текущий момент становился чемпионом Бразилии аж в 1995 году, вернулся в когорту топ-клубов Серии А именно благодаря созданию SAF и получению денег от американца Джона Текстора, имеющего также свои доли в европейских «Лионе», «Кристал Пэлас» и «Моленбеке». Инвестиции нового владельца (Текстору принадлежит 90% акций «Ботафого») позволили «Одинокой звезде» (одно из прозвищ команды из Рио-де-Жанейро) создать конкурентоспособную команду, которая еще в сезоне-2023 была близка к победе в Серии А, блестяще стартовав под руководством экс-коуча «Шахтера» Луиша Каштру, но после ухода последнего в саудовский «Аль-Наср», а также начавшейся чехарды на тренерском мостике, крайне невзрачно финишировав лишь на пятой позиции.

Что касается «Атлетико Минейро», то 75% акций «петушков» по модели SAF в настоящий момент принадлежат Galo Holding — фонду бразильских инвесторов, взявшему под свой контроль клуб в обмен на 175 миллионов евро.

Даже «Крузейро», который до недавнего времени оставался в руках легенды бразильского футбола Роналдо и о состоянии дел в котором мы рассказывали в рамках отдельного материала в прошлом году, пошел на перемены, перейдя в собственность местного бизнесмена Педро Лоуренсо. Этот шаг позволил «лисам» стремительно улучшить ситуацию, и после унизительного вылета в Серию Б, быстро вернуться в элитарный дивизион бразильского футбола, где прямо сейчас «Крузейро» занимает вполне пристойную седьмую позицию, практически завоевав право представлять страну в следующем сезоне Южноамериканского кубка.

К слову, смена собственника «Крузейро» положительно сказалась на клубе еще и в том плане, что в нынешнем сезоне «лисы» добрались до финала Южноамериканского кубка (своего рода аналог Лиги Европы – второй по значимости клубный турнир континента), где все-таки уступили – 1:3 аргентинскому «Расингу» из города Авельянеда.

Помимо упомянутой тройки («Ботафого», «Атлетико Минейро» и «Крузейро»), еще восемь бразильских клубов элитарного и второго дивизионов в настоящий момент классифицируются как SAF. Это «Куяба», «Ботафого» (Сан-Паулу), «Америка Минейро», «Коритиба», «Васко да Гама», «Гремио Новоризонтино», а также «Баия» и «Форталеза». Два последних случая также довольно интересны и, вероятно, заслуживают даже отдельного разговора, так как «Баия» входит в конгломерат City Football Group, во главе которого находится английский «Манчестер Сити», а вот «Форталеза» решила пойти по немецкому варианту, черпая вдохновение из устава мюнхенской «Баварии». По этой причине на рынке для продажи и привлечения новых инвесторов было размещено 50% минус одна акция этого клуба, чтобы тот, по крайней мере формально, оставался принадлежать собственным фанатам.

Практически нет сомнений, что успешные выступления «Ботафого», «Атлетико Минейро» и «Крузейро» уже в ближайшее время могут привести к тому, что и другие бразильские клубы изменят свою внутреннюю структуру в пользу SAF. Последняя помогает клубам быть значительно более конкурентными даже на трансферном рынке. В нынешнем году, например, «Ботафого» сумел привлечь в свои ряды трех новичков на общую сумму в 37,5 миллионов евро, попутно еще и обновив клубный рекорд по самой дорогой покупке за всю историю – таковой отныне является 23-летний атакующий полузащитник из Аргентины Тьяго Альмада, за которого американской «Атланте» было заплачено 19,5 миллионов евро. Да и «Крузейро» не отставал, подписав сразу восьмерых новобранцев на общую сумму в 38 с «хвостиком» миллионов евро, в том числе Кайо Жорже из «Ювентуса».

Согласитесь, даже для европейских топ-чемпионатов подобные суммы трат на рынке выглядят вполне заслуживающими внимания.

«Казалось, что этот шаг может привести к исчезновению традиционных бразильских клубов, но вместо этого мы видим абсолютно противоположную ситуацию. Команды, потерявшие привлекательность, снова оказались в центре внимания, и сделали это благодаря значительному увеличению местных и международных инвестиций. У нас, несомненно, будет увеличение количества SAF среди клубов, причем уже начиная со следующего года», – именно так комментирует ситуацию Хосе Франсиско Манссур, являющийся юристом, который активно лоббировал принятие в Бразилии закона 14193.

И если Манссур не ошибается, то очень скоро футбольная конкуренция на южноамериканском континенте окончательно и бесповоротно сузится сугубо до внутренних разборок между бразильскими клубами, которые не будут знать равных ни в финансовых, ни в кадровых, ни в каких-либо других аспектах футбольной деятельности. Чтобы этого не случилось, остальным представителям этого континента нужно экстренно находить свои чудодейственные решения и принимать эффективные контрмеры против SAF.