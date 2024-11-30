Украина уступила Бельгии. Итоги первых матчей квалификации женского ЧЕ-2025

29 ноября в 19:00 в турецкой Анталии прошел первый поединок второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии.

Украинки пропустили два гола и проиграли матч со счетом 0:2. Голы забили Элла ван Керкховен и Тесса Вулларт.

Ответный матч сборная Украины проведет на выезде – 3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене.

Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025.

ЧЕ-2025 по футболу среди женщин

Плей-офф квалификации. Первый матч

29 ноября, Анталия (Турция)

19:00. Украина – Бельгия – 0:2

Голы: ван Керкховен, 21, Вулларт, 90+3

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