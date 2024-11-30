Украина уступила Бельгии. Итоги первых матчей квалификации женского ЧЕ-2025
Ответный матч состоится 3 декабря в бельгийском Левене
29 ноября в 19:00 в турецкой Анталии прошел первый поединок второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии.
Украинки пропустили два гола и проиграли матч со счетом 0:2. Голы забили Элла ван Керкховен и Тесса Вулларт.
Ответный матч сборная Украины проведет на выезде – 3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене.
Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025.
ЧЕ-2025 по футболу среди женщин
Плей-офф квалификации. Первый матч
29 ноября, Анталия (Турция)
19:00. Украина – Бельгия – 0:2
Голы: ван Керкховен, 21, Вулларт, 90+3
Все результаты первых матчей
- 28.11. 19:00. Сербия – Швеция – 0:2
- 29.11. 19:00. Польша – Австрия – 1:0
- 29.11. 19:00. Украина – Бельгия – 0:2
- 29.11. 21:00. Северная Ирландия – Норвегия – 0:4
- 29.11. 21:15. Уэльс – Ирландия – 1:1
- 29.11. 21:35. Шотландия – Финляндия – 0:0
- 29.11. 21:45. Португалия – Чехия – 1:1
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