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Чемпионат Европы
30 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:47
196
0

Украина уступила Бельгии. Итоги первых матчей квалификации женского ЧЕ-2025

Ответный матч состоится 3 декабря в бельгийском Левене

30 ноября 2024, 10:31 | Обновлено 30 ноября 2024, 10:47
196
0
Украина уступила Бельгии. Итоги первых матчей квалификации женского ЧЕ-2025
УАФ

29 ноября в 19:00 в турецкой Анталии прошел первый поединок второго раунда плей-офф квалификации Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии.

Украинки пропустили два гола и проиграли матч со счетом 0:2. Голы забили Элла ван Керкховен и Тесса Вулларт.

Ответный матч сборная Украины проведет на выезде – 3 декабря в 21:15 в бельгийском Левене.

Победитель двухматчевого противостояния получит пропуск на чемпионат Европы 2025.

ЧЕ-2025 по футболу среди женщин

Плей-офф квалификации. Первый матч

29 ноября, Анталия (Турция)

19:00. Украина – Бельгия – 0:2

Голы: ван Керкховен, 21, Вулларт, 90+3

Все результаты первых матчей

  • 28.11. 19:00. Сербия – Швеция – 0:2
  • 29.11. 19:00. Польша – Австрия – 1:0
  • 29.11. 19:00. Украина – Бельгия – 0:2
  • 29.11. 21:00. Северная Ирландия – Норвегия – 0:4
  • 29.11. 21:15. Уэльс – Ирландия – 1:1
  • 29.11. 21:35. Шотландия – Финляндия – 0:0
  • 29.11. 21:45. Португалия – Чехия – 1:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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