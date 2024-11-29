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Чемпионат Англии
Брайтон
29.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Саутгемптон
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Англия
29 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:09
77
0

Чайки – в топ-3 АПЛ. Брайтон и Саутгемптон поделили очки на старте тура

Хозяева поля открыли счет, но гости ответили после перерыва

29 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:09
77
0
Чайки – в топ-3 АПЛ. Брайтон и Саутгемптон поделили очки на старте тура
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 ноября Брайтон и Саутгэмптон завершили вничью стартовый матч 13-го тура АПЛ (1:1).

Хозяева открыли счет на 29-й минуте, когда ворота соперника поразил Каору Митома.

На 59-й минуте Саутгемптон сравнял счет благодаря голу Флинна Даунса.

Брайтон с 23 очками входит в топ-3 АПЛ, а Саутгемптон является аутсайдером (5 пунктов).

АПЛ. 13-й тур. 29 ноября

Брайтон – Саутгемптон – 1:1

Голы: Митома, 29 – Даунс, 59

Турнирная таблица

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Брайтон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Каору Митома
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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