29.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Англия29 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:09
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Чайки – в топ-3 АПЛ. Брайтон и Саутгемптон поделили очки на старте тура
Хозяева поля открыли счет, но гости ответили после перерыва
29 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 30 ноября 2024, 00:09
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Вечером 29 ноября Брайтон и Саутгэмптон завершили вничью стартовый матч 13-го тура АПЛ (1:1).
Хозяева открыли счет на 29-й минуте, когда ворота соперника поразил Каору Митома.
На 59-й минуте Саутгемптон сравнял счет благодаря голу Флинна Даунса.
Брайтон с 23 очками входит в топ-3 АПЛ, а Саутгемптон является аутсайдером (5 пунктов).
АПЛ. 13-й тур. 29 ноября
Брайтон – Саутгемптон – 1:1
Голы: Митома, 29 – Даунс, 59
Турнирная таблица
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