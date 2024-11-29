29 ноября на «Амексе» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда год назад дебютировала в еврокубках. Она выиграла свою группу в Лиге Европы, но потом была разбита Ромой. Впрочем, тогда, в 2024-м году, Де Дзерби уже явно намеревался покинуть проект. И это сказалось на результатах его подопечных, что откатились в нижнюю часть таблицы АПЛ. С этим мириться не собирались, и сделали рискованный, но амбициозный шаг: заманили на пост тренера перспективного молодого немца, Хюрцелера, выложили более сотни миллионов на новичков. Но Фабиан сразу начал оправдывать авансы - снова клуб идет в числе претендентов на еврокубки. И обыгрывали МЮ, Тоттенхэм, Ньюкасл и даже Манчестер Сити. В прошлом туре на поле Борнмута тоже получилось добиться положительного счета - оформили итоговые 2:1.

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Саутгемптон

Клуб в позапрошлом сезоне достаточно неожиданно утратил прописку в Премьер-Лиге. С одной стороны, вернуться туда получилось сразу. С другой, Рассел Мартин со своими подопечными уступил в регулярном розыгрыше не только Лестеру, чего можно было ждать, но и Ипсвичу. Благо, что была еще возможность подняться через плей-офф - им и воспользовались, победив в финале еще одного сильного конкурента, Лидс. Но на новом-старом уровне, несмотря на довольно активные летние попытки усиления состава, святые откровенно проваливаются. Они смогли выиграть только в 10-м туре, до этого взяв только ничью при массе поражений. Да и потом проиграли прямому конкуренту, Вулверхэмптону. После паузы на игры сборных, с Ливерпулем показали достойный футбол, сопротивлялись, но в итоге красные победили 3:2.

Статистика личных встреч

Чайки не проигрывают в 5 очных поединках и выиграли трижды, в том числе оба последних таких матча.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев, что закономерно. Но святым просто нечего терять, да и хозяева любят зрелищный футбол. Ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).