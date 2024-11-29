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Лига Европы
29 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:03
438
0

Сергей МИЗИН: «Ярмоленко мог бы помочь Динамо»

Динамовцам не хватает лидеров на поле и в раздевалке

29 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 29 ноября 2024, 21:03
438
0
Сергей МИЗИН: «Ярмоленко мог бы помочь Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего не хватило подопечным Александра Шовковского в матче Лиги Европы с чешской «Викторией», в котором они проиграли 1:2:

«Если коротко, то исполнительного мастерства. Вчера киевляне по созданным голевым моментам не уступали плзенцам, а вот по реализации соперник был лучше. Гол Кабанова в компенсированное время – отдельная тема, потому что киевлянин делал верховую передачу, и ему повезло, что мяч неожиданно залетел в верхний угол ворот.

К сожалению, снова не хватало завершающего точного удара, точной последней передачи. Если в чемпионате УПЛ эти пробелы в подготовке не так заметны из-за слабости соперников, то на международной арене это сразу бросается в глаза, потому что там визави гораздо сильнее.

И еще сейчас «Динамо» очень не хватает опытных лидеров, которые бы вели за собой на поле, которых бы слушали в раздевалке. Уверен, что именно в этот трудный момент киевлянам бы очень помог ветеран Андрей Ярмоленко, но он травмирован.

Конечно, что эти последние неудачи в Лиге Европы — удручают, но ничего не поделаешь, такой у нас уровень футболистов. Все же остается надеяться, что, набив шишки на международной арене, киевляне будут учиться на своих ошибках и все-таки будут прогрессировать, хотя не так быстро, как хотелось бы».

Ранее мы сообщали, что бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал выступление киевского «Динамо» в Лиге Европы.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень Сергей Мизин Андрей Ярмоленко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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