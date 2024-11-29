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  4. Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Лига Европы
29 ноября 2024, 15:03 |
1289
0

Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».

Илья Близнюк оценил нынешний состав киевского «Динамо» и сравнил его с прошлыми

29 ноября 2024, 15:03 |
1289
0
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Илья Близнюк

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал выступление киевского «Динамо» в Лиге Европы:

«Если в защите играет Биловар, то видимо у «Динамо» нет лучших кадров на данный момент. Это в 1998-99 годах впереди играли Ребров и Шевченко, которые могли убежать, обыграть и забить. На флангах неслись Лужный и Косовский, в центре защиты играл Головко, который выгрызал все, что можно. Играл Ващук, который все подчищал и начинал атаки.

К сожалению, сейчас у «Динамо» совсем другое поколение. Игра команды в обороне оставляет желать лучшего. Не хватает отборов, борьбы, перехватов. Когда не хватает таких маленьких элементов, то на уровне Лиги Европы этого хватает, чтобы проигрывать матчи», – сказал Близнюк.

Сообщалось, что украинский журналист назвал главную проблему киевского «Динамо».

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Лига Европы Динамо Киев Илья Близнюк Кристиан Биловар Андрей Шевченко
Микола Титюк Источник: UA-Football
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