Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал выступление киевского «Динамо» в Лиге Европы:

«Если в защите играет Биловар, то видимо у «Динамо» нет лучших кадров на данный момент. Это в 1998-99 годах впереди играли Ребров и Шевченко, которые могли убежать, обыграть и забить. На флангах неслись Лужный и Косовский, в центре защиты играл Головко, который выгрызал все, что можно. Играл Ващук, который все подчищал и начинал атаки.

К сожалению, сейчас у «Динамо» совсем другое поколение. Игра команды в обороне оставляет желать лучшего. Не хватает отборов, борьбы, перехватов. Когда не хватает таких маленьких элементов, то на уровне Лиги Европы этого хватает, чтобы проигрывать матчи», – сказал Близнюк.

Сообщалось, что украинский журналист назвал главную проблему киевского «Динамо».