«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе

Украинский журналист Игорь Цыганык считает, что киевскому «Динамо» нужно больше доверять молодым футболистам:

«У меня такое ощущение, что некоторые игроки «Динамо» больше никогда не перейдут на новый уровень. Они просто доигрывают. Не надо держать таких футболистов. Нужно отпустить.

В клубе должна быть свежая кровь. Есть игроки, которых передержат и они больше не принесут пользу. Сейчас «Динамо» имеет качественную команду 2006 года. Костюк (тренер U-19 – прим.) почти вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Оттуда можно взять новых футболистов», – прокомментировал Цыганык.

Сообщалось, что известный украинский тренер нашел виновного в поражении «Динамо».