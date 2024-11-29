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Лига Европы
29 ноября 2024, 13:53 |
964
0

«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе

Игорь Цыганык считает, что киевской команде нужно подтягивать молодежь

29 ноября 2024, 13:53 |
964
0
«Игроки Динамо не будут играть лучше». Журналист – о ситуации в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский журналист Игорь Цыганык считает, что киевскому «Динамо» нужно больше доверять молодым футболистам:

«У меня такое ощущение, что некоторые игроки «Динамо» больше никогда не перейдут на новый уровень. Они просто доигрывают. Не надо держать таких футболистов. Нужно отпустить.

В клубе должна быть свежая кровь. Есть игроки, которых передержат и они больше не принесут пользу. Сейчас «Динамо» имеет качественную команду 2006 года. Костюк (тренер U-19 – прим.) почти вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Оттуда можно взять новых футболистов», – прокомментировал Цыганык.

Сообщалось, что известный украинский тренер нашел виновного в поражении «Динамо».

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Игорь Цыганык
Микола Титюк Источник: Циганик LIVE
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