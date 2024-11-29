Известный тренер нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Виктории

Известный украинский тренер Николай Цымбал высказался об игре центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень (1:2):

«В моменте с первым голом Биловар дал Матею Выдре развернуться и пробить. В таких эпизодах надо плотнее действовать с оппонентом. Хочется видеть от Кристиана более надежную игру в защите».

В итоге эксперт оценил игру 23-летнего футболиста в 6 баллов из 10 возможных.