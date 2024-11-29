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Лига Европы
29 ноября 2024, 12:48 |
1755
3

Известный тренер нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Виктории

Николай Цымбал прокомментировал ошибку Кристиана Биловара

29 ноября 2024, 12:48 |
1755
3
Известный тренер нашел виновного в пропущенном голе Динамо от Виктории
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Известный украинский тренер Николай Цымбал высказался об игре центрального защитника киевского «Динамо» Кристиана Биловара в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги Европы против чешской «Виктории» Пльзень (1:2):

«В моменте с первым голом Биловар дал Матею Выдре развернуться и пробить. В таких эпизодах надо плотнее действовать с оппонентом. Хочется видеть от Кристиана более надежную игру в защите».

В итоге эксперт оценил игру 23-летнего футболиста в 6 баллов из 10 возможных.

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Динамо Киев Лига Европы Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень Николай Цымбал Кристиан Биловар
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Pepik
Бущан теж не допоміг.
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Gargantua81
а подстраховка где?  Попов что делал?
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Yevginarius
сват буде грати скільки захоче, кумоство вже у сватовство переросло, з Кравцем свого часу те саме було, Беседін тільки шось не знайшов кому палочку кинуть
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