«Это проблема». Легенда Реала обратился к Мбаппе после провала на Энфилде

Обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», высказался о неубедительном старте Килиана Мбаппе за «Реал». Килиан получил много критики после проигранного матча против «Ливерпуля» (0:2) на Энфилде.

«Для меня проблема в том, что он не является центрфорвардом. Каждый раз, когда он играет форварда – это плохо. Это не его позиция. В команде есть парень, который играет на его позиции [Винисиус], они очень похожи.

Мбаппе должен научиться жить под давлением. Он должен отдавать все в каждой игре. Он должен забивать голы, они приобрели тебя, чтобы ты забивал голы. Мбаппе имеет соответствующий уровень для этого», – сказал Бензема.

Ранее звезда «Реала» обратился к Мбаппе после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.