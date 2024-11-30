Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это проблема». Легенда Реала обратился к Мбаппе после провала на Энфилде
Испания
30 ноября 2024, 02:52 |
238
0

«Это проблема». Легенда Реала обратился к Мбаппе после провала на Энфилде

Карим Бензема высказался о своем соотечественнике

30 ноября 2024, 02:52 |
238
0
«Это проблема». Легенда Реала обратился к Мбаппе после провала на Энфилде
Getty Images/Global Images Украина. Карим Бензема и Килиана Мбаппе

Обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема, который сейчас играет за саудовский «Аль-Иттихад», высказался о неубедительном старте Килиана Мбаппе за «Реал». Килиан получил много критики после проигранного матча против «Ливерпуля» (0:2) на Энфилде.

«Для меня проблема в том, что он не является центрфорвардом. Каждый раз, когда он играет форварда – это плохо. Это не его позиция. В команде есть парень, который играет на его позиции [Винисиус], они очень похожи.

Мбаппе должен научиться жить под давлением. Он должен отдавать все в каждой игре. Он должен забивать голы, они приобрели тебя, чтобы ты забивал голы. Мбаппе имеет соответствующий уровень для этого», – сказал Бензема.

Ранее звезда «Реала» обратился к Мбаппе после матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

По теме:
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Барселона – Лас-Пальмас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Возвращение блудного сына. Ман Сити и Реал поборются за 21-летнего испанца
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
Бокс | 29 ноября 2024, 12:39 1
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика

Вячеслав Сенченко выделил фактор, из-за которого соперники проигрывают

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Футбол | 29 ноября 2024, 21:42 5
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера

Руд ван Нистелрой возглавил «лис»

Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Бокс | 29.11.2024, 07:59
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
Футбол | 30.11.2024, 00:16
Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
Определен лучший футболист в 2024 году. Есть изменения в тройке лидеров
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Футбол | 29.11.2024, 07:21
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
«Усик не держит удар». Бывший чемпион мира – о поединке Усика и Фьюри
28.11.2024, 11:43 2
Бокс
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
28.11.2024, 01:19
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
Мудрик забил в девятку. Челси переиграл Хайденхайм и вышел в плей-офф ЛК
28.11.2024, 21:42 5
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 11
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем