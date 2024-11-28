Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Лука Модрич поддержал француза
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе, не реализовавшему пенальти в матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
«Мы хорошо играли в первом тайме, и пенальти мог изменить игру, но мы им не воспользовались. Затем пришел второй гол и игра была практически проиграна.
У Мбаппе все хорошо, он хорошо тренируется и уверен в себе. Иногда все выходит, а иногда нет. Сегодня это не так, но мы верим в него. Я уверен, что он сделает то, что все от него ожидают», – сказал хорват.
Мадридский «Реал» проиграл «Ливерпулю» (2:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сливочные» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных пунктов после 5 туров.
Ранее Карло Анчелотти отреагировал на нереализованный пенальти Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боснийский тренер остался крайне недоволен действиями бразильца Педро Энрике
Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене