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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 14:36 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:42
1077
0

Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов

Лука Модрич поддержал француза

28 ноября 2024, 14:36 | Обновлено 28 ноября 2024, 14:42
1077
0
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к французскому форварду «сливочных» Килиану Мбаппе, не реализовавшему пенальти в матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Мы хорошо играли в первом тайме, и пенальти мог изменить игру, но мы им не воспользовались. Затем пришел второй гол и игра была практически проиграна.

У Мбаппе все хорошо, он хорошо тренируется и уверен в себе. Иногда все выходит, а иногда нет. Сегодня это не так, но мы верим в него. Я уверен, что он сделает то, что все от него ожидают», – сказал хорват.

Мадридский «Реал» проиграл «Ливерпулю» (2:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Сейчас «сливочные» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных пунктов после 5 туров.

Ранее Карло Анчелотти отреагировал на нереализованный пенальти Мбаппе.

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Лука Модрич Килиан Мбаппе Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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