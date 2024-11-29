Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда

20-летний форвард «Шахтера» Кевин Келси, который с весны выступает на правах аренды за североамериканский «Цинциннати», вскоре вернется в стан украинского клуба.

По информации журналиста Кристиана Мораеса, переговоры «Цинциннати» с «Шахтером» о выкупе контракта Келси провалились.

Американцы рассчитывали убедить «горняков» снизить запросную стоимость в 5 миллионов долларов, которая была прописана в договоре аренды в виде опции выкупа, однако «Шахтер» с этим не согласился.

Теперь Келси должен будет вернуться в «Шахтер», однако вовсе не факт, что венесуэлец продолжит карьеру в Украине, так как «горняки», по данным источника, уже ведут переговоры о его трансфере с несколькими европейскими клубами.

Контракт Келси с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2027 года.

В МЛС-2024 форвард провел 25 матчей и забил 6 мячей, преимущественно выходя на замены.