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Украина. Премьер лига
29 ноября 2024, 16:50 |
278
1

Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда

Аренда венесуэльского бомбардира рассчитана до конца текущего года

29 ноября 2024, 16:50 |
278
1
Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
ФК Цинциннати. Кевин Келси

20-летний форвард «Шахтера» Кевин Келси, который с весны выступает на правах аренды за североамериканский «Цинциннати», вскоре вернется в стан украинского клуба.

По информации журналиста Кристиана Мораеса, переговоры «Цинциннати» с «Шахтером» о выкупе контракта Келси провалились.

Американцы рассчитывали убедить «горняков» снизить запросную стоимость в 5 миллионов долларов, которая была прописана в договоре аренды в виде опции выкупа, однако «Шахтер» с этим не согласился.

Теперь Келси должен будет вернуться в «Шахтер», однако вовсе не факт, что венесуэлец продолжит карьеру в Украине, так как «горняки», по данным источника, уже ведут переговоры о его трансфере с несколькими европейскими клубами.

Контракт Келси с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2027 года.

В МЛС-2024 форвард провел 25 матчей и забил 6 мячей, преимущественно выходя на замены.

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Кевин Келси Цинциннати (MLS) Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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