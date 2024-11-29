Лига конференций29 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 29 ноября 2024, 16:15
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Омония – Легия – 0:3. Победа поляков в гостях. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 29 ноября 2024, 16:15
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Омония» встретилась с «Легией».
Игра проходила на стадионе «ГСП» и завершилась победой гостей 3:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Омония» – «Легия» – 0:3
Голы: Морисита 17, Щепаняк 77, Вшолек, 86
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Автогол забил Андроникос Какулис (Омония).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Щепаняк (Легия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рёя Морисита (Легия).
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