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Лига конференций
Омония
28.11.2024 22:00 – FT 0 : 3
Легия
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Лига конференций
29 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 29 ноября 2024, 16:15
49
0

Омония – Легия – 0:3. Победа поляков в гостях. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 16:13 | Обновлено 29 ноября 2024, 16:15
49
0
Омония – Легия – 0:3. Победа поляков в гостях. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Омония» встретилась с «Легией».

Игра проходила на стадионе «ГСП» и завершилась победой гостей 3:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Омония» – «Легия» – 0:3

Голы: Морисита 17, Щепаняк 77, Вшолек, 86

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Автогол забил Андроникос Какулис (Омония).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Щепаняк (Легия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рёя Морисита (Легия).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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