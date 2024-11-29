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Лига конференций
Олимпия Любляна
28.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Ларн
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Лига конференций
29 ноября 2024, 15:47 |
21
0

Олимпия – Ларн – 1:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 15:47 |
21
0
Олимпия – Ларн – 1:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Олимпия» встретилась с «Ларном».

Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой хозяев 1:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Олимпия» – «Ларн» – 1:0

Гол: Дурдов, 67

Видеообзор матча:

События матча

81’
Sean Graham (Ларн) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Дурдов (Олимпия Любляна).
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Олимпия Любляна Ларн Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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