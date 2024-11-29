28.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига конференций29 ноября 2024, 15:47 |
21
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Олимпия – Ларн – 1:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 15:47 |
21
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Олимпия» встретилась с «Ларном».
Игра проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась победой хозяев 1:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Олимпия» – «Ларн» – 1:0
Гол: Дурдов, 67
Видеообзор матча:
События матча
81’
Sean Graham (Ларн) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Дурдов (Олимпия Любляна).
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