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  4. Млада Болеслав – Бетис – 2:1. Победа чехов в домашнем матче. Видеообзор
Лига конференций
Млада-Болеслав
28.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Бетис
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Лига конференций
29 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:12
12
0

Млада Болеслав – Бетис – 2:1. Победа чехов в домашнем матче. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:12
12
0
Млада Болеслав – Бетис – 2:1. Победа чехов в домашнем матче. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Млада Болеслав» встретилась с «Бетисом».

Игра проходила на стадионе «Локотранс Арена» и завершилась победой хозяев 2:1.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Млада Болеслав» – «Бетис» – 2:1

Голы: Войта 51, Выдра, 54 – Ло Селсо, 17

Видеообзор матча:

События матча

89’
Джованни Ло Чельсо (Бетис) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Выдра (Млада-Болеслав).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Матиаш Войта (Млада-Болеслав).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
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Млада Болеслав Бетис Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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