28.11.2024 22:00 – FT 2 : 1
Лига конференций29 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:12
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Млада Болеслав – Бетис – 2:1. Победа чехов в домашнем матче. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 29 ноября 2024, 15:12
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Млада Болеслав» встретилась с «Бетисом».
Игра проходила на стадионе «Локотранс Арена» и завершилась победой хозяев 2:1.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Млада Болеслав» – «Бетис» – 2:1
Голы: Войта 51, Выдра, 54 – Ло Селсо, 17
Видеообзор матча:
События матча
89’
Джованни Ло Чельсо (Бетис) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Выдра (Млада-Болеслав).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Матиаш Войта (Млада-Болеслав).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ло Чельсо (Бетис).
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