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Лига Европы
Твенте
28.11.2024 22:00 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 ноября 2024, 11:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:43
24
0

Твенте – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 11:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:43
24
0
Твенте – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Твенте» сыграл с «Юнионом Сен-Жилуаз».

Игра проходила на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Твенте» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:1

Гол: Фусейни, 11

Видеообзор матча:

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Фусейни (Юнион Сент-Жилуаз).
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Твенте Юнион Сен-Жилуаз Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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