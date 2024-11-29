28.11.2024 22:00 – FT 0 : 1
Лига Европы29 ноября 2024, 11:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:43
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Твенте – Юнион Сен-Жилуаз – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
29 ноября 2024, 11:38 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:43
24
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28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Твенте» сыграл с «Юнионом Сен-Жилуаз».
Игра проходила на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Твенте» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:1
Гол: Фусейни, 11
Видеообзор матча:
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Фусейни (Юнион Сент-Жилуаз).
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