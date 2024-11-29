28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Твенте» сыграл с «Юнионом Сен-Жилуаз».

Игра проходила на стадионе «Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Твенте» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:1

Гол: Фусейни, 11

Видеообзор матча: