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Лига Европы
Ференцварош
28.11.2024 22:00 – FT 4 : 1
Мальмё
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Лига Европы
29 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:26
43
0

Ференцварош – Мальме – 4:1. Легкая победа венгров. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:26
43
0
Ференцварош – Мальме – 4:1. Легкая победа венгров. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Ференцварош» встретился с «Мальме».

Матч завершился красивой победой венгров 4:1.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Ференцварош» – «Мальме» – 4:1

Голы: Варга 8, 11, Кади 53, Сиссе, 74 – Ботхейм, 18

Видеообзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сиссе (Ференцварош).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кади Боржес (Ференцварош).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ботхейм (Мальмё).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
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Ференцварош Мальме Лига Европы видео голов и обзор пенальти Барнабаш Варга
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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