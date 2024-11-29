28.11.2024 22:00 – FT 4 : 1
Лига Европы29 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:26
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Ференцварош – Мальме – 4:1. Легкая победа венгров. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
29 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:26
43
0
28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Ференцварош» встретился с «Мальме».
Матч завершился красивой победой венгров 4:1.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Ференцварош» – «Мальме» – 4:1
Голы: Варга 8, 11, Кади 53, Сиссе, 74 – Ботхейм, 18
Видеообзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ибраим Сиссе (Ференцварош).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кади Боржес (Ференцварош).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Ботхейм (Мальмё).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Барнабаш Варга (Ференцварош).
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