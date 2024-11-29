Лига Европы29 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:05
27
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Мидтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт – 1:2. Победа немцев в гостях. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
29 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:05
27
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28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Мидтьюлланд» сыграл с «Айнтрахтом Франкфурт».
Игра прошла на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге и завершилась победой гостей 2:1.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Мидтьюлланд» – «Айнтрахт Франкфурт» – 1:2
Голы: Коллинз, 48 (Автогол) – Ларссон 7, Мармуш, 57
Видеообзор матча:
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