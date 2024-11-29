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Лига Европы
29 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:05
27
0

Мидтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт – 1:2. Победа немцев в гостях. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 10:44 | Обновлено 29 ноября 2024, 11:05
27
0
Мидтьюлланд – Айнтрахт Франкфурт – 1:2. Победа немцев в гостях. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Мидтьюлланд» сыграл с «Айнтрахтом Франкфурт».

Игра прошла на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге и завершилась победой гостей 2:1.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Мидтьюлланд» – «Айнтрахт Франкфурт» – 1:2

Голы: Коллинз, 48 (Автогол) – Ларссон 7, Мармуш, 57

Видеообзор матча:

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Мидтьюлланд Айнтрахт Франкфурт Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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