28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором сыграли «Карабах» (Азербайджан) и «Лион» (Франция). Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

В первом тайме зрители увидели только один забитый мяч – на 15-й минуте счет открыл форвард французского клуба Микаутадзе. Во второй половине матча «Лион» еще трижды огорчил соперника и закрыл вопрос о победителе матча. «Карабах» сумел забить лишь на 88-й минуте – пенальти реализовал бразильский форвард Жуниньо.

Интересно, что команды наиграли практически на одинаковое количество голов – «Карабах» имел 2,5 xG, у «Лиона» – 2,35 xG. По ударам преимущество также у азербайджанского клуба (17:16), однако хозяев подвела плохая реализация.

«Лион» занимает седьмое место, набрав 10 баллов. «Карабах» разместился на 32-й позиции – в активе клуба всего три очка.

Лига Европы, 5-й тур. 28 ноября

Карабах – Лион – 1:4

Голы: Жуниньо, 88 (пен) – Микаутадзе, 15, 80, Толиссо, 63, Фофана, 68

Видеообзор матча: