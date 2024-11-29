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Лига Европы
Карабах
28.11.2024 19:45 – FT 1 : 4
Лион
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Лига Европы
29 ноября 2024, 09:31 |
142
0

Карабах – Лион – 1:4. Дубль Микаутадзе, как сыграл Кащук? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 09:31 |
142
0
Карабах – Лион – 1:4. Дубль Микаутадзе, как сыграл Кащук? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карабах – Лион

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором сыграли «Карабах» (Азербайджан) и «Лион» (Франция). Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

В первом тайме зрители увидели только один забитый мяч – на 15-й минуте счет открыл форвард французского клуба Микаутадзе. Во второй половине матча «Лион» еще трижды огорчил соперника и закрыл вопрос о победителе матча. «Карабах» сумел забить лишь на 88-й минуте – пенальти реализовал бразильский форвард Жуниньо.

Интересно, что команды наиграли практически на одинаковое количество голов – «Карабах» имел 2,5 xG, у «Лиона» – 2,35 xG. По ударам преимущество также у азербайджанского клуба (17:16), однако хозяев подвела плохая реализация.

«Лион» занимает седьмое место, набрав 10 баллов. «Карабах» разместился на 32-й позиции – в активе клуба всего три очка.

Лига Европы, 5-й тур. 28 ноября

Карабах – Лион – 1:4

Голы: Жуниньо, 88 (пен) – Микаутадзе, 15, 80, Толиссо, 63, Фофана, 68

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Жуниньо (Карабах).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Лион).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
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Лига Европы Карабах Агдам Лион видео голов и обзор Алексей Кащук Жорж Микаутадзе Корентен Толиссо Малик Фофана
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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