Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом

Украинец Михаил Мудрик отметился забитым мячом за «Челси» в матче четвертого тура Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

Вингер технически пробил в сторону ворот, отправив футбольный снаряд прямо в девятку ворот.

Официальный аккаунт «Челси» в социальных сетях не смог пройти мимо подобного эпизода.

«Серые, определи верхний угол ворот», – отреагировал «Челси» на гол Мудрика в Инстаграме.