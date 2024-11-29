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Лига конференций
29 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 06:14
407
0

Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом

Михаил пробил точно в девятку ворот

29 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 06:14
407
0
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинец Михаил Мудрик отметился забитым мячом за «Челси» в матче четвертого тура Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

Вингер технически пробил в сторону ворот, отправив футбольный снаряд прямо в девятку ворот.

Официальный аккаунт «Челси» в социальных сетях не смог пройти мимо подобного эпизода.

«Серые, определи верхний угол ворот», – отреагировал «Челси» на гол Мудрика в Инстаграме.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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