Лига конференций29 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 06:14
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Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Михаил пробил точно в девятку ворот
29 ноября 2024, 05:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 06:14
407
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Украинец Михаил Мудрик отметился забитым мячом за «Челси» в матче четвертого тура Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).
Вингер технически пробил в сторону ворот, отправив футбольный снаряд прямо в девятку ворот.
Официальный аккаунт «Челси» в социальных сетях не смог пройти мимо подобного эпизода.
«Серые, определи верхний угол ворот», – отреагировал «Челси» на гол Мудрика в Инстаграме.
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