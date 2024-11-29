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Лига конференций
29 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 29 ноября 2024, 03:17
38
0

«Он один из тех, о ком я говорил». Мареска отметил хорошую игру Мудрика

«Челси» в Лиге конференций обыграл немецкий «Хайденхайм»

29 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 29 ноября 2024, 03:17
38
0
«Он один из тех, о ком я говорил». Мареска отметил хорошую игру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска похвалил Михаила Мудрика после победного поединка Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

«Он один из тех, о ком я говорил. Я думаю, трудно найти игроков, которые сегодня вечером не сыграли хорошо. Все они сыграли очень хорошо. Это то, что нам нужно.

Нам нужно, чтобы все они использовали свои шансы, когда они им предоставляются. У нас есть 24 или 25 игроков, хороших игроков, которые заслуживают играть и работают фантастически. Мы собираемся делить игровое время в следующих играх, потому что у нас так много игр», – сказал Мареска.

Отметим, что лондонский клуб гарантировано вышел в следующий этап Лиги конференций.

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Энцо Мареска Челси Хайденхайм Михаил Мудрик Лига конференций
Андрій Вітренко Источник: Football London
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