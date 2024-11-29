«Он один из тех, о ком я говорил». Мареска отметил хорошую игру Мудрика

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска похвалил Михаила Мудрика после победного поединка Лиги конференций против «Хайденхайма» (2:0).

«Он один из тех, о ком я говорил. Я думаю, трудно найти игроков, которые сегодня вечером не сыграли хорошо. Все они сыграли очень хорошо. Это то, что нам нужно.

Нам нужно, чтобы все они использовали свои шансы, когда они им предоставляются. У нас есть 24 или 25 игроков, хороших игроков, которые заслуживают играть и работают фантастически. Мы собираемся делить игровое время в следующих играх, потому что у нас так много игр», – сказал Мареска.

Отметим, что лондонский клуб гарантировано вышел в следующий этап Лиги конференций.