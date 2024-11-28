Лига конференций28 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:18
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ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
Ранее Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте
28 ноября 2024, 21:31 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:18
7632
0
28 ноября в 19:45 проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами «Хайденхайм» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел в основе лондонской команды и забил гол в девятку на 86-й минуте (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче
Ранее Кристофер Нкунку открыл счет для гостей на 51-й минуте (1:0).
ГОЛ! 0:2. Михаил Мудрик, 86 мин
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