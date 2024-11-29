«Травма Яремчука – большое несчастье». Мендилибар – о самоотдаче украинца

Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал появление Романа Яремчука в матче с ФКСБ («Стяуа») в Лиге Европе, а также специалист высказался по поводу ужасной травмы украинца.

«Это правда, что травма Яремчука была для нас большим несчастьем, потому что на тот момент у нас было множество преимуществ, и мы пытались этим воспользоваться, добавив еще одного нападающего. Как только он вышел, все увидели, что он создал важный момент, но преимущество было потеряно с его травмой.

Игроки получают травмы в течение сезона, и независимо от того, насколько велик состав у вас, этого никогда не бывает достаточно, на скамейке запасных у нас не было другого нападающего, который заменил бы его должным образом. Такой график, возможно, стоит дать нашим футболистам больше времени на отдых, но это не потому, что у нас несколько матчей подряд», – ответил Мендилибар.

Напомним, что команды так и не нашли сильнейшего в поединке пятого тура ЛЕ – 0:0.