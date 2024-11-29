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  4. «Травма Яремчука – большое несчастье». Мендилибар – о самоотдаче украинца
Лига Европы
29 ноября 2024, 04:50 | Обновлено 29 ноября 2024, 05:35
627
0

«Травма Яремчука – большое несчастье». Мендилибар – о самоотдаче украинца

Специалист не нашел альтернативы форварду в матче против ФКСБ

29 ноября 2024, 04:50 | Обновлено 29 ноября 2024, 05:35
627
0
«Травма Яремчука – большое несчастье». Мендилибар – о самоотдаче украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал появление Романа Яремчука в матче с ФКСБ («Стяуа») в Лиге Европе, а также специалист высказался по поводу ужасной травмы украинца.

«Это правда, что травма Яремчука была для нас большим несчастьем, потому что на тот момент у нас было множество преимуществ, и мы пытались этим воспользоваться, добавив еще одного нападающего. Как только он вышел, все увидели, что он создал важный момент, но преимущество было потеряно с его травмой.

Игроки получают травмы в течение сезона, и независимо от того, насколько велик состав у вас, этого никогда не бывает достаточно, на скамейке запасных у нас не было другого нападающего, который заменил бы его должным образом. Такой график, возможно, стоит дать нашим футболистам больше времени на отдых, но это не потому, что у нас несколько матчей подряд», – ответил Мендилибар.

Напомним, что команды так и не нашли сильнейшего в поединке пятого тура ЛЕ – 0:0.

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Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лига Европы Роман Яремчук травма
Андрій Вітренко Источник: ФК Олимпиакос
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