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Лига Европы
29 ноября 2024, 04:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:21
83
2

Владислав КАБАЕВ: «Критика всегда будет – не нужно обращать внимание»

Автор забитого мяча в матче с «Викторией» высказался об игре

29 ноября 2024, 04:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 04:21
83
2
Владислав КАБАЕВ: «Критика всегда будет – не нужно обращать внимание»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Игрок киевского «Динамо» Владислав Кабаев ответил на вопрос по поводу неудачного матча пятого тура Лиги Европы против чешской «Виктории» (1:2).

– Первый гол «Динамо» в Лиге Европы в этом сезоне на Вашем счету, но он испорчен результатом. Били, навешивали?

– Там было много людей, я подавал. Делая полуподачу, полуудар. Целился, не скажу что в девятку, но в дальний угол. Залетело хорошо, но это никак не влияет на результат. За этот гол никто нам не начисляет баллов. Здесь просто приятно. Но вы видели мое лицо. Я никак не среагировал, не порадовался, потому что это не приносило никаких очков.

– Три матча осталось, девять очков можете набрать. Рассчитываете на попадание в топ-24?

– Конечно, мы рассчитываем. Что от нас будет зависеть, то мы будем делать. Даже «Реал» Мадрид не может сказать, что выигрывает все матчи. Мне, моей команде, моему тренеру хотелось выигрывать в каждом поединке. Но такого не бывает, наверное. Многие примеры – «Манчестер Сити» вот сейчас.

Где-то… не скажу, что не везти, но что-то значит мы где-то не дорабатываем. На тренировках вроде бы все получается, а вот в игре – не все. Последняя передача, последний удар… Есть над чем работать.

– Когда вы вышли на поле, усилили игру при проигрышном счете. Что говорил Шовковский?

– Ничего не говоря. Я сам понимал, что от меня требуется. Я знаю, что мне делать в поле. Я вышел вправо, потом слева сыграл. Мы до матча разговаривали с тренером, что выйду и усилю игру. Что у меня есть – играть вперед, обыгрывать, не бояться потерять мяч – все использовать.

– Так вы должны быть джокером?

– У меня было микроповреждение. Я сказав тренеру перед поединком, что у меня болит. А уж Шовковский решал, играть ли мне. Сказав, что он услышал и выпустил меня в другом тайме.

– Какие сообщения хотели бы передать поддерживающим вас болельщикам, несмотря на результаты в Лиге Европы?

– Знаете, многие пишут, несмотря на наши результаты в еврокубках. Я очень им благодарен, что поддерживают команду, когда мы наверху, и когда мы где-то… не хочу это говорить, но надо констатировать факт… отстаем. Очень им благодарен. И это для нас такой глоток свежего воздуха.

А критика всегда будет. На нее нужно обращать внимание, но правильно реагировать. Поэтому благодарим всех болельщиков, что они верят в нас, а мы будем им стараться благодарить свою игру.

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Владислав Кабаев Динамо Киев Виктория Пльзень Лига Европы Динамо - Виктория Пльзень
Андрій Вітренко Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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Likarua
Та ти їбанат, передачу на 10 метрів точно не можеш зробити. Закрий пельку і застрілися. 
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Перець
Та пох вам на ту критику
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