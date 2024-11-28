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Лига конференций
28 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:42
698
0

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче

Михаил положил красивый гол в поединке Лиги конференций против Хайденхайма (2:0)

28 ноября 2024, 22:39 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:42
698
0
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Войт-Арена. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

На 86-й минуте украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик оформил красивый гол в девятку ворот соперников.

Для украинца это 3-й гол в 4 матчах еврокубка. На его счету также 3 ассиста.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей празднования и эмоций Михаила после гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче

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фото фотогалерея Михаил Мудрик эмоции празднование гола Лига конференций Челси Хайденхайм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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