ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче
Михаил положил красивый гол в поединке Лиги конференций против Хайденхайма (2:0)
28 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.
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Поединок прошел на стадионе Войт-Арена. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.
На 86-й минуте украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик оформил красивый гол в девятку ворот соперников.
Для украинца это 3-й гол в 4 матчах еврокубка. На его счету также 3 ассиста.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей празднования и эмоций Михаила после гола.
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче
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