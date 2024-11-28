28 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.

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Поединок прошел на стадионе Войт-Арена. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

На 86-й минуте украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик оформил красивый гол в девятку ворот соперников.

Для украинца это 3-й гол в 4 матчах еврокубка. На его счету также 3 ассиста.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей празднования и эмоций Михаила после гола.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола в еврокубковом матче