28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Андерлехт» сыграл с «Порту».

Матч прошел в Андерлехте на стадионе «Лотто-Парк» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Андерлехт» – «Порту» – 2:2

Голы: Дегрееф 52, Амузу, 86 – Галено 24, Виейра, 83

Видеообзор матча: