Лига Европы28 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:11
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Андерлехт – Порту – 2:2. Сравняли на 86-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
28 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:11
62
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28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Андерлехт» сыграл с «Порту».
Матч прошел в Андерлехте на стадионе «Лотто-Парк» и завершился ничьей со счетом 2:2.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Андерлехт» – «Порту» – 2:2
Голы: Дегрееф 52, Амузу, 86 – Галено 24, Виейра, 83
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Амузу (Андерлехт).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Порту).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тристан Дегриф (Андерлехт).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Вендерсон Галено (Порту).
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