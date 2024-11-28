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Лига Европы
Андерлехт
28.11.2024 19:45 – FT 2 : 2
Порту
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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:11
62
0

Андерлехт – Порту – 2:2. Сравняли на 86-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

28 ноября 2024, 23:10 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:11
62
0
Андерлехт – Порту – 2:2. Сравняли на 86-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Андерлехт» сыграл с «Порту».

Матч прошел в Андерлехте на стадионе «Лотто-Парк» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Андерлехт» – «Порту» – 2:2

Голы: Дегрееф 52, Амузу, 86 – Галено 24, Виейра, 83

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Амузу (Андерлехт).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиу Виейра (Порту).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тристан Дегриф (Андерлехт).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Вендерсон Галено (Порту).
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Андерлехт Порту Лига Европы видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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