Атлетик Бильбао

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Атлетик» встретился с «Эльфсборгом».

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев 3:0. Это уже четвертая победа «Атлетика» в рамках Лиги Европы.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Атлетик» – «Эльфсборг» – 3:0

Голы: Бойро 6, Прадос Диаз 24, Гурусета, 54

Видеообзор матча: