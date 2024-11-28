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Лига Европы
Атлетик Бильбао
28.11.2024 19:45 – FT 3 : 0
Эльфсборг
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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:30
24
0

Атлетик – Эльфсборг – 3:0. Четвертая победа в ЛЕ подряд. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

28 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:30
24
0
Атлетик – Эльфсборг – 3:0. Четвертая победа в ЛЕ подряд. Видео голов
ФК Атлетик

28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Атлетик» встретился с «Эльфсборгом».

Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев 3:0. Это уже четвертая победа «Атлетика» в рамках Лиги Европы.

Лига Европы. 5 тур. 28 ноября

«Атлетик» – «Эльфсборг» – 3:0

Голы: Бойро 6, Прадос Диаз 24, Гурусета, 54

Видеообзор матча:

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Беньят Прадос (Атлетик Бильбао).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Бойро (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Эльфсборг Лига Европы видео голов и обзор Горка Гурусета
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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