28.11.2024 19:45 – FT 3 : 0
Лига Европы28 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:30
24
0
Атлетик – Эльфсборг – 3:0. Четвертая победа в ЛЕ подряд. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
28 ноября 2024, 23:15 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:30
24
0
28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Атлетик» встретился с «Эльфсборгом».
Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев 3:0. Это уже четвертая победа «Атлетика» в рамках Лиги Европы.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Атлетик» – «Эльфсборг» – 3:0
Голы: Бойро 6, Прадос Диаз 24, Гурусета, 54
Видеообзор матча:
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Беньят Прадос (Атлетик Бильбао).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Бойро (Атлетик Бильбао).
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