ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла
Рафаэль наблюдал за поединком Ливерпуля и Реала (2:0) на Энфилде
27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
На арене в Ливерпуле присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль, который недавно завершил профессиональную карьеру теннисиста.
Надаль является фанатом королевского клуба. К сожалению для именитого спортсмена, его любимая команда не сумела одолеть соперников в суперматче еврокубка.
Интересно, что после завершения встречи Рафа сфотографировался с защитником Ливерпуля Вирджилом ван Дейком.
ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла
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