27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

На арене в Ливерпуле присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль, который недавно завершил профессиональную карьеру теннисиста.

Надаль является фанатом королевского клуба. К сожалению для именитого спортсмена, его любимая команда не сумела одолеть соперников в суперматче еврокубка.

Интересно, что после завершения встречи Рафа сфотографировался с защитником Ливерпуля Вирджилом ван Дейком.

ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла