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28 ноября 2024, 18:25 |
327
0

ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла

Рафаэль наблюдал за поединком Ливерпуля и Реала (2:0) на Энфилде

28 ноября 2024, 18:25 |
327
0
ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

На арене в Ливерпуле присутствовал легендарный испанец Рафаэль Надаль, который недавно завершил профессиональную карьеру теннисиста.

Надаль является фанатом королевского клуба. К сожалению для именитого спортсмена, его любимая команда не сумела одолеть соперников в суперматче еврокубка.

Интересно, что после завершения встречи Рафа сфотографировался с защитником Ливерпуля Вирджилом ван Дейком.

ФОТО. Надаль посетил матч Лиги чемпионов. Его любимая команда проиграла

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фото Рафаэль Надаль Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов lifestyle Вирджил ван Дейк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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