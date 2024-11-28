«Взгляните на его статистику». Джака оценил дебют 17-летнего Степанова в ЛЧ

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака прокомментировал дебют 17-летнего украинского одноклубника Артема Степанова в Лиге чемпионов в матче с РБ Зальцбург (5:0).

«Вы можете увидеть его статистику в составе команды U-19. Он не так долго находится в Германии, но очень хорошо обосновался и хорошо разговаривает на немецком. Для него это очень важно, чтобы все понимать. Он очень приземлен и хорошо все усваивает.

У него – огромное тело для его возраста, и он знает, как им пользоваться. У него, как нападающего, есть голевое чувство. Пока он делает свои первые шаги вместе с нами. Приходит молодежь и подталкивает нас, ветеранов. Это весело», – сказал Джака.

Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов.