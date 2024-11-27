Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд
Форвард дебютировал в матче Байер – РБ Зальцбург
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Байером» и «РБ Зальцбургом».
Игра прошла на «БайАрене» в Леверкузене.
Хозяева разгромили соперников со счётом 5:0.
На 73-й минуте матча украинский нападающий Артем Степанов вышел на замену вместо именитого Патрика Шика. Этот выход на поле стал для украинца дебютом.
Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, впервые сыгравшему в этом турнире, когда ему было 18 лет и 1 месяц.
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