Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Байером» и «РБ Зальцбургом».

Игра прошла на «БайАрене» в Леверкузене.

Хозяева разгромили соперников со счётом 5:0.

На 73-й минуте матча украинский нападающий Артем Степанов вышел на замену вместо именитого Патрика Шика. Этот выход на поле стал для украинца дебютом.

Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, впервые сыгравшему в этом турнире, когда ему было 18 лет и 1 месяц.