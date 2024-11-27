Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 00:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:03
733
0

Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд

Форвард дебютировал в матче Байер – РБ Зальцбург

27 ноября 2024, 00:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:03
733
0
Самый молодой украинец в ЛЧ. Артем Степанов установил новый рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Байером» и «РБ Зальцбургом».

Игра прошла на «БайАрене» в Леверкузене.

Хозяева разгромили соперников со счётом 5:0.

На 73-й минуте матча украинский нападающий Артем Степанов вышел на замену вместо именитого Патрика Шика. Этот выход на поле стал для украинца дебютом.

Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, когда-либо игравшим в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, впервые сыгравшему в этом турнире, когда ему было 18 лет и 1 месяц.

По теме:
ФОТО. Расцарапанное лицо Гвардиолы после упущенной победы. Что произошло?
Ман Сити – Фейенорд – 3:3. Шок для Пепа и Холанда. Видео голов и обзор
Байер – РБ Зальцбург – 5:0. Дебют Степанова, как судил Балакин? Видео голов
Байер Артем Степанов дебют Дмитрий Чигринский РБ Зальцбург Лига чемпионов рекорд Патрик Шик
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
Футбол | 26 ноября 2024, 10:24 26
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?

Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды

Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Футбол | 26 ноября 2024, 15:15 4
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы

На днях выдающийся испанский наставник получил новый тяжелый удар по амбициям…

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 01:59
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Футбол | 26.11.2024, 08:13
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
Футбол | 26.11.2024, 20:24
ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
25.11.2024, 13:17 2
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48 1
Бокс
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 66
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 7
Бокс
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем