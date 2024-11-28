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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Полагаю, для ПСВ это было шоком»
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 04:09 |
85
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Полагаю, для ПСВ это было шоком»

Игрок Шахтера прокомментировал результат матча ЛЧ с нидерландской командой (2:3)

28 ноября 2024, 04:09 |
85
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Полагаю, для ПСВ это было шоком»
ФК Шахтер. Ефим Конопля

27 ноября состоялся матч 5–го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер. Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи защитник горняков Ефим Конопля, который оформил два ассиста, прокомментировал результат матча:

– Ефим, матч для «Шахтера», к сожалению, завершился поражением. Какие эмоции испытываешь прямо сейчас после такого по сути уверенного поединка команды, однако с таким неутешительным счетом в итоге?

– Очень разочарована, конечно, вся команда, ведь мы полностью владели игрой до удаления. Когда играли 11 на 11, то побеждали 2:0, еще и на этом стадионе – думаю, для ПСВ это было шоком. Но удаление, конечно, все изменило.

– Как вы перестраивали игру после удаления и насколько сложно было играть в меньшинстве?

– Это всегда сложно, особенно когда ты играешь на выезде против такой квалифицированной команды, как ПСВ, где все игроки – уровня Лиги чемпионов. Кроме того, у них были очень хорошие замены, которые освежили и усилили их игру. В целом мы очень разочарованы.

– Ты был одним из лидеров «Шахтера» на поле, сделал два ассиста. Расскажи немного о тех эпизодах, насколько хорошо чувствовал Александра Зубкова и Даниила Сикана?

– В тех моментах я плюс–минус их видел перед тем, как отдавать передачи, и хорошо, что ребята смогли реализовать эти возможности. Конечно, я не могу не радоваться этому, но, к сожалению, даже это не дало нам положительного результата.

– Как ты справляешься с такими морально тяжелыми поражениями?

– Ну, конечно же, пока я копаюсь в себе, в этой игре, пытаюсь ее анализировать... Но обычно нужно просто немного времени – завтра целый день будем в дороге, считаю, все немного отойдут, а наш штаб проанализирует и подскажет, как нам действовать в следующих матчах.

Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)

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Ефим Конопля ПСВ Шахтер Донецк ПСВ - Шахтер Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
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