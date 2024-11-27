«Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался об украинском вратаре мадридского «Реала» Андрее Лунине:

«Андрей – очень талантливый вратарь. Его ситуация в «Реале» не отражает его истинный потенциал. Он ежедневно много работает, и я уверен, что его время придет. Его терпение и профессионализм заслуживают большого уважения».

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 5 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 2 встречах украинцу удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.