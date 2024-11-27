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  4. «Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале
Испания
27 ноября 2024, 14:59 |
460
1

«Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале

Георгий считает Андрея очень талантливым вратарем

27 ноября 2024, 14:59 |
460
1
«Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался об украинском вратаре мадридского «Реала» Андрее Лунине:

«Андрей – очень талантливый вратарь. Его ситуация в «Реале» не отражает его истинный потенциал. Он ежедневно много работает, и я уверен, что его время придет. Его терпение и профессионализм заслуживают большого уважения».

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 5 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 2 встречах украинцу удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Saar
Ти за собою слідкуй, а то так першу пенсію в Шахтарі і отримаєш🤣
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