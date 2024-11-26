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  4. Тренер ПСВ БОШ: «Шахтер хочет играть в футбол, это видно по их вратарю»
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 17:26 |
553
3

Тренер ПСВ БОШ: «Шахтер хочет играть в футбол, это видно по их вратарю»

Наставник эйндховенцев провел пресс-конференцию перед поединком с «горняками»

26 ноября 2024, 17:26 |
553
3
Тренер ПСВ БОШ: «Шахтер хочет играть в футбол, это видно по их вратарю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

Главный тренер ПСВ Петер Бош накануне матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» пообщался с журналистами.

«Это нельзя сравнивать, но мы провели хороший матч (на выходных против «Гронингена» в нидерландской Эредивизи – прим. ред). Нам нужно переключиться, потому что донецкий «Шахтер» находится на другом уровне, чем «Гронинген». Матч чемпионата здесь ничего не значит, ведь Лига чемпионов – это высший уровень в мире. Поэтому логично, что большинство клубов Эредивизи находятся не на таком уровне. Но все это не меняет того факта, что мы провели хороший матч».

«Шахтер» – это команда, которая хочет играть в футбол, это видно по их вратарю, который любит играть в футбол. Они разыгрывают много коротких комбинаций, быстро перепасовываясь. Они делали это даже в Лондоне и временами действительно закрывали «Арсенал». Вообще, я думаю, они там проиграли из-за неудачи и, возможно, незаслуженно. Мы знаем, как сложно там хорошо сыграть, поэтому я подумал, что это очень хорошо. Нас предупредили, но это не меняет того факта, что мы должны победить [завтра]».

«Считали ли мы сколько очков нам еще нужно набрать в Лиге чемпионов? Нет. Нам просто нужно победить завтра, это то, над чем я работаю. Мы близки друг к другу, поэтому это определенно важный матч. Домашние матчи всегда важны, в них всегда хочется побеждать. Это сработало хорошо против «Жироны», но не совсем хорошо против «Спортинга». Вот почему еще важнее сделать это завтра. Мы хотим, это не проблема. Речь идет о том, сможем ли мы достичь своего уровня или нет. Как с мячом, так и без мяча. Завтра это будет решающим фактором», - сказал 61-летний Бош.

Матч ПСВ – «Шахтер» состоится 27 ноября. Его начало запланировано на 22:00.

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Петер Бош ПСВ ПСВ - Шахтер Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык
Алексей Сливченко Источник: ФК ПСВ
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Комментарии 3
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Виктор
Такой акцент в комментарии говорит о  большом понимании футбола тренером ПСВ, так как Ризнык не только лучший украинский вратарь, но и самый сильный игрок Шахтера. Жаль, что это не читает Ребров, хотя он все равно ничего не поймет.
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Remark
По воротарю?😁😅
Ну там дозволено приймати, тому можуть бути і такі коментарі від тренера)
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