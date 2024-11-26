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  4. У ПСЖ самый слабый состав за несколько лет? Наставник Баварии дал ответ
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 12:04 |
123
0

У ПСЖ самый слабый состав за несколько лет? Наставник Баварии дал ответ

Венсан Компани считает, что в Лиге чемпионов «Баварию» ждет тяжелый матч

26 ноября 2024, 12:04 |
123
0
У ПСЖ самый слабый состав за несколько лет? Наставник Баварии дал ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

26 ноября состоится матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют немецкая «Бавария» и французский «ПСЖ».

Накануне матча главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани оценил состав соперника:

«Некоторые говорят, что у «ПСЖ» самый слабый состав за несколько последних лет, но я не согласен с этими словами. Это команда с невероятным талантом. В ближайшие годы лидеры французской команды будут играть на самом высоком уровне. У них очень слаженная игра, а прессинг «ПСЖ» агрессивный и дает свои результаты. Когда они владеют мячом, то четко поминают, как будет развиваться игра. Нас ждет матч с очень сильной командой», – подытожил Компани.

«Бавария» и «ПСЖ» сыграют 26 ноября в Мюнхене, начало встречи – в 22:00. Немецкий клуб занимает 17-е место, имея в активе 6 баллов. «ПСЖ» разместился на 25-й позиции, набрав 4 очка.

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Лига чемпионов Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ Венсан Компани
Микола Титюк Источник: Bavarian Football Works
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