Джексон обошел легендарных форвардов по голам за Челси

Сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон превзошел по голам в футболке «синих» сразу двух легендарных страйкеров: Эрнана Креспо и Фернандо Торреса.

Гол в ворота «Лестера» стал для 23-летнего игрока 21-м за лондонский клуб. Аргентинец и испанец отличились в синей части Лондона 20 голами на каждого. Эрнан Креспо провел в Лондоне 2 сезона, а Фернандо Торрес – 3.

В текущем сезоне Николас Джексон провел 13 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Звездный вингер может покинуть «Челси».