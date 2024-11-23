Джексон обошел легендарных форвардов по голам за Челси
Николас Джексон забил за «синих» больше голов чем Эрнан Креспо и Фернандо Торрес
Сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон превзошел по голам в футболке «синих» сразу двух легендарных страйкеров: Эрнана Креспо и Фернандо Торреса.
Гол в ворота «Лестера» стал для 23-летнего игрока 21-м за лондонский клуб. Аргентинец и испанец отличились в синей части Лондона 20 голами на каждого. Эрнан Креспо провел в Лондоне 2 сезона, а Фернандо Торрес – 3.
В текущем сезоне Николас Джексон провел 13 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
Звездный вингер может покинуть «Челси».
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