«Он улучшил свое состояние». Анчелотти – про Мбаппе перед игрой с Леганесом

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние Килиана Мбаппе перед матчем 14-го тура Ла Лиги с «Леганесом»:

«Килиан Мбаппе хорошо тренировался на протяжении недели и улучшил свое физическое состояние».

«Он покажет свои качества завтра».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 17 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

«Наполи» хочет подписать Арду Гюлера.