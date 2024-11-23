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Испания
23 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:37
147
0

«Он улучшил свое состояние». Анчелотти – про Мбаппе перед игрой с Леганесом

Карло Анчелотти прокомментировал готовность Килиана Мбаппе к предстоящему матчу

23 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:37
147
0
«Он улучшил свое состояние». Анчелотти – про Мбаппе перед игрой с Леганесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние Килиана Мбаппе перед матчем 14-го тура Ла Лиги с «Леганесом»:

«Килиан Мбаппе хорошо тренировался на протяжении недели и улучшил свое физическое состояние».

«Он покажет свои качества завтра».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 17 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

«Наполи» хочет подписать Арду Гюлера.

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Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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