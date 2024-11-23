Испания23 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:37
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«Он улучшил свое состояние». Анчелотти – про Мбаппе перед игрой с Леганесом
Карло Анчелотти прокомментировал готовность Килиана Мбаппе к предстоящему матчу
23 ноября 2024, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 15:37
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Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние Килиана Мбаппе перед матчем 14-го тура Ла Лиги с «Леганесом»:
«Килиан Мбаппе хорошо тренировался на протяжении недели и улучшил свое физическое состояние».
«Он покажет свои качества завтра».
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 17 матчей на клубном уровне, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
«Наполи» хочет подписать Арду Гюлера.
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